CSI salue la décision des Etats Unis de mettre fin aux sanctions contre la Syrie

Damas mars 2025

PARIS, FRANCE, May 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Christian Solidarity International (CSI) salue la décision attendue depuis longtemps des Etats Unis de lever les sanctions paralysantes imposées au secteur économique à la Syrie, annoncée hier par Donald Trump à Riyad.En plongeant des millions de Syriens dans la faim, la maladie et le dénuement, les sanctions économiques ont tué, mutilé et déshumanisé les civils tout aussi sûrement que les bombes et les balles tout au long de la guerre qui a opposé pendant 14 ans les forces d'opposition dirigées par les djihadistes, y compris Al-Qaïda et l'État islamique, à celles du régime de Bachar El Assad.Pour cette raison, et à la demande des dirigeants chrétiens syriens, CSI plaide depuis 2016 pour que les États-Unis et leurs alliés lèvent leurs vastes sanctions contre le secteur économique de la Syrie.Six mois après le début de son règne, le nouveau gouvernement syrien dirigé par les djihadistes a déjà été impliqué dans des atrocités de masse contre les minorités religieuses. En particulier, des assassinats ciblés ont entraîné le massacre de milliers d'alaouites du 6 au 10 mars, suivi plus récemment d' attaques contre les Druzes. Les chrétiens sont également de plus en plus menacés et discriminés dans la « nouvelle Syrie » : le Président Ahmed al-Charaa a signé une Constitution qui doit rester en vigueur pendant cinq ans et qui stipule que le chef de l’État doit être un musulman sunnite et que la charia est la principale source de jurisprudence.À ce jour, le nouveau président syrien Ahmed al-Sharaa et nombre de ses lieutenants sont toujours sous le coup de sanctions individuelles imposées par les États-Unis et le Conseil de sécurité des Nations unies, parce qu'ils sont à la tête d'un groupe lié à Al-Qaïda.Ces sanctions individuelles contre les dirigeants désignés comme terroristes ne devraient pas être levées tant que les auteurs des massacres d'alaouites et de druzes dans les gouvernorats de Lattaquié, Tartous, Hama, Homs, Rif Dimashq et Suwayda ne seront pas traduits en justice, et que le respect des droits de l'homme en Syrie ne pourront être garantis.Angélique GourlayPrésidente

