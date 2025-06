Freen laiž klajā 20 kW vēja turbīnu lauksaimniecībai un rūpniecībai

Freen-H20 20 kW horizontal turbine by Freen in hybrid system Freen-H20 20 kW horizontal turbine by Freen Freen-H20 20 kW horizontālā turbīna enerģijas kooperatīviem no Freen Freen-H20 20 kW horizontālā mazā vēja turbīna no Freen

Freen-H20, 20 kW horizontālās ass vēja turbīna, kas paredzēta vidējiem enerģijas patērētājiem, tagad ir pieejama pasūtīšanai.

Mēs radījām Freen-H20, lai apmierinātu vidējo patērētāju vajadzības” — Andrejš Himenkovs, Freen OÜ izpilddirektors

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, June 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, Eiropā bāzēts sertificētu mazo vēja turbīnu un hibrīdsistēmu ražotājs, paziņo par sava jaunākā produkta – Freen-H20 – laišanu tirgū. Tā ir horizontālās ass vēja turbīna , kas izstrādāta vidēja mēroga enerģijas patērētājiem. Ar sertificētu kvalitāti, efektīvu loģistiku visā Eiropā un pilnu atbilstību IEC un ISO standartiem, Freen turpina savu misiju – nodrošināt uzticamus un pieejamus atjaunojamās enerģijas risinājumus.Freen-H20 ir otrais horizontālās ass modelis Freen produktu portfelī, sekojot Freen-H15 modelim. Tā ir īpaši izstrādāta, lai atbalstītu lauksaimniecības uzņēmumus, ražošanas iekārtas, hibrīdsistēmas un enerģētikas kooperatīvus, kuriem nepieciešama lielāka jauda un stabila darbība gan off-grid, gan pieslēgtā režīmā.“Mēs radījām Freen-H20, lai apmierinātu vidējo patērētāju vajadzības,” saka Andrejš Himenkovs, Freen OÜ izpilddirektors. “Mūsu mērķis ir dot uzņēmumiem iespēju izmantot vēja enerģiju, samazinot to oglekļa emisijas un veicinot zaļāku nākotni.”Universāls un efektīvs risinājumsFreen-H20 apvieno industriāla līmeņa dizainu ar elastīgu uzstādīšanu un augstu veiktspēju, padarot to ideāli piemērotu vidējas jaudas patērētājiem lauksaimniecības, rūpniecības un hibrīdsistēmu sektoros.Tehniskie parametri:Nominālā jauda: 20 kWIedarbināšanas vēja ātrums: 3,5 m/sApturēšanas vēja ātrums: navVēja klase: IEC IIRotora diametrs: 15 mSlaucītā zona: 177 m²Torņa tips: Režģveida, ar augstumu no 12 līdz 36 mĢenerators: asinhronais ar planetāro reduktoruBremžu sistēma: aerodinamiskā pārslodzes aizsardzība, elektromehāniskā avārijas bremze, centrbēdzes gala bremzesTīkla pieslēgums: tiešais ar reaktīvās jaudas kompensācijuStandarti: IEC 61400-2:2013 (mazajām vēja turbīnām)Modernas drošības funkcijas un hibrīdsistēmu atbalstsFreen-H20 ir aprīkota ar pasīvo rotācijas sistēmu (yaw system) un precīzām aerodinamiskām vadības sistēmām. Tā automātiski orientējas vēja virzienā ar asti vadāmu gondolu, kas novērš nepieciešamību pēc motorizētas rotācijas un atvieglo uzstādīšanu attālos reģionos. Rotors ir aprīkots ar stikla šķiedras lāpstiņām un centrbēdzes gala bremzēm, kas nodrošina aizsardzību pret pārāk lielu ātrumu, savukārt elektromehāniskā avārijas bremze ļauj droši apstādināt turbīnu ārkārtas gadījumos.Asinhronais ģenerators kopā ar kompaktu planetāro pārnesumu nodrošina stabilu enerģijas padevi un ilgmūžību dažādos vēja apstākļos. Pateicoties aerodinamiskā pārslodzes aizsardzība vadības rotoram, turbīna automātiski ierobežo rotācijas ātrumu lielā vējā, nodrošinot uzticamu drošību bez nepieciešamības pēc elektroniskas iejaukšanās.Ar dažādām torņa konfigurācijām un saderību ar hibrīdsistēmām, Freen-H20 ir piemērots plašam lietojumu klāstam – no laistīšanas sistēmu un tehnikas darbināšanas lielās saimniecībās līdz rūpniecības iekārtu, lauku skolu vai enerģētikas kooperatīvu apgādei ar enerģiju hibrīdajās (saules + vēja) sistēmās. Tā modulārā konstrukcija padara to piemērotu gan jauniem projektiem, gan integrēšanai esošajā infrastruktūrā.Sertificēta Eiropas kvalitāteRažots Igaunijā, Freen-H20 atbilst stingriem Eiropas standartiem, tostarp ISO 9001:2015, EN 1090-1 un ISO 3834-2. Katrs vienums tiek rūpīgi pārbaudīts, lai nodrošinātu ilgtermiņa izturību, augstu energoefektivitāti un vides drošību.Pieejams pasūtījumiemFreen-H20 ir pieejams pasūtīšanai caur Freen izplatītāju tīklu. Tiek piedāvāti pielāgoti pilna servisa risinājumi, kas ietver uzstādīšanas plānošanu, hibrīdsistēmas konfigurāciju un vietas vēja potenciāla izvērtējumu.Par Freen OÜ Freen OÜ ir Eiropas uzņēmums, kas ražo maza mēroga vēja turbīnas un hibrīdo enerģijas risinājumus, ievērojot augstākos nozares standartus. Tas apkalpo klientus lauksaimniecībā, rūpniecībā un sabiedrības elektrifikācijas projektos. Freen apvieno sertificētu kvalitāti, inženiertehniskās inovācijas un elastīgus risinājumus, lai atbalstītu pāreju uz tīru enerģiju visā pasaulē.

