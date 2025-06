Freen bringt 20 kW Windturbine für Landwirtschaft und Industrie auf den Markt

Freen-H20 20 kW Horizontalturbine von Freen im Hybridsystem Freen-H20 20 kW horizontale Turbine von Freen Freen-H20 20 kW Horizontalturbine von Freen für Energiegenossenschaften Freen-H20 20 kW horizontale Kleinwindkraftanlage von Freen

Freen-H20, eine 20-kW-Windturbine mit horizontaler Achse, die für mittelgroße Energieverbraucher gebaut wurde, kann jetzt bestellt werden.

Wir haben die Freen-H20 entwickelt, um den Bedarf von mittleren Verbrauchern zu decken” — Andrey Khimenkov, CEO von Freen OÜ

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, June 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, ein in Europa ansässiger Hersteller zertifizierter Kleinwindkraftanlagen und Hybridsysteme, kündigt die Markteinführung seines neuesten Produkts an: die Freen-H20, eine Horizontalachsen-Windturbine für mittelgroße Energieverbraucher. Mit zertifizierter Qualität, effizienter Logistik in ganz Europa und vollständiger Übereinstimmung mit IEC- und ISO-Normen verfolgt Freen weiterhin seine Mission, zuverlässige und zugängliche Lösungen für erneuerbare Energien bereitzustellen.Die Freen-H20 ist das zweite Modell mit Horizontalachse im Produktportfolio von Freen nach der Freen-H15. Sie wurde speziell für landwirtschaftliche Betriebe, Produktionsstätten, Hybridsysteme und Energiegemeinschaften entwickelt, die eine höhere Leistung und robuste netzunabhängige oder netzgekoppelte Versorgung benötigen.„Wir haben die Freen-H20 entwickelt, um den Bedarf von mittleren Verbrauchern zu decken“, sagt Andrey Khimenkov, CEO von Freen OÜ. „Unser Ziel ist es, Unternehmen in die Lage zu versetzen, Windenergie zu nutzen, ihren CO₂-Fußabdruck zu verringern und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten.“Entwickelt für Vielseitigkeit und LeistungDie Freen-H20 vereint industrielles Design mit flexiblen Installationsmöglichkeiten und exzellenter Leistung – ideal für mittlere Energieverbraucher in der Landwirtschaft, Industrie und in hybriden Anwendungen.Technische Daten:Nennleistung: 20 kWEinschaltwindgeschwindigkeit: 3,5 m/sAbschaltgeschwindigkeit: keineWindklasse: IEC IIRotordurchmesser: 15 mÜberstrichene Fläche: 177 m²Turmtyp: Fachwerkturm, Optionen von 12–36 m HöheGenerator: Asynchron, mit PlanetengetriebeBremssystem: Aerodynamischer Stall, elektromechanische Sicherheitsbremse, FliehkraftspitzenbremsenNetzanbindung: Direkteinspeisung mit BlindleistungskompensationNormen: IEC 61400-2:2013 für KleinwindkraftanlagenSicherheitsmerkmale und Hybrid-KompatibilitätDank passivem Giersystem und präziser aerodynamischer Steuerung richtet sich die Freen-H20 automatisch nach dem Wind aus – durch eine Leitflosse, ganz ohne motorisierte Giersteuerung. Damit eignet sie sich besonders für abgelegene Standorte. Die Rotorblätter bestehen aus Glasfaser und verfügen über Fliehkraftspitzenbremsen für Überdrehzahlschutz; eine elektromechanische Notbremse sorgt für sicheres Abschalten in Notfällen.Der asynchrone Generator mit kompaktem Planetengetriebe garantiert eine stabile Stromübertragung und hohe Zuverlässigkeit bei unterschiedlichsten Windverhältnissen. Das Stall-gesteuerte Rotordesign begrenzt die Drehzahl bei starkem Wind passiv und verzichtet auf elektronische Eingriffe.Mit flexiblen Turmoptionen und Hybridfähigkeit eignet sich die Freen-H20 für verschiedenste Anwendungen – von der Bewässerung und Maschinenversorgung auf großen Höfen bis hin zur Unterstützung von Leichtindustrie, ländlichen Einrichtungen oder Energiegemeinschaften in autarken oder hybrid betriebenen Solar-Wind-Systemen. Ihr modularer Aufbau ermöglicht sowohl neue Installationen als auch die Integration in bestehende Infrastrukturen.Zertifizierte europäische QualitätHergestellt in Estland, erfüllt die Freen-H20 strenge europäische Qualitätsstandards, darunter ISO 9001:2015, EN 1090-1 und ISO 3834-2. Jede Einheit durchläuft eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine langfristige Haltbarkeit, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit zu gewährleisten.Ab sofort verfügbarDie Freen-H20 ist ab sofort über das Vertriebsnetz von Freen erhältlich. Maßgeschneiderte Komplettpakete inklusive Installationsplanung, Hybridkonfiguration und standortspezifischer Windanalyse werden angeboten.Über Freen OÜ Freen OÜ ist ein europäischer Hersteller von Kleinwindkraftanlagen und hybriden Energiesystemen. Das Unternehmen arbeitet nach höchsten Branchenstandards und beliefert Kunden in Landwirtschaft, Industrie und ländlicher Elektrifizierung. Freen verbindet zertifizierte Qualität mit technischer Innovation und flexiblen Lösungen, um die weltweite Energiewende aktiv mitzugestalten.

