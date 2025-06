Freen lanseeraa 20 kW tuuliturbiinin maatiloille ja teollisuuteen

Freen-H20 Freenin 20 kW:n vaakatasoturbiini hybridijärjestelmässä Freen-H20 20 kW:n vaakatasoinen turbiini, Freen Freen-H20 20 kW:n vaakatasoturbiini energiaosuuskunnille Freeniltä Freen-H20 20 kW vaakasuora pientuulivoimala Freeniltä

Freen-H20, 20 kW:n vaaka-akselinen tuulivoimala, joka on rakennettu keskisuurille energiankuluttajille, on nyt tilattavissa.

Toimme markkinoille Freen-H20:n palvelemaan keskisuurten käyttäjien tarpeita” — Andrey Khimenkov, Freen OÜ:n toimitusjohtaja

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, June 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, Euroopassa toimiva sertifioitujen pienikokoisten tuuliturbiinien ja hybridijärjestelmien valmistaja, julkistaa uusimman tuotteensa: Freen-H20, horisontaalisen akselin tuuliturbiinin , joka on suunniteltu keskisuuren mittaluokan energiankäyttäjille. Sertifioidun laadun, tehokkaan logistiikan koko Euroopassa sekä täydellisen IEC- ja ISO-standardien noudattamisen ansiosta Freen jatkaa tehtäväänsä tarjota luotettavia ja saavutettavia uusiutuvan energian ratkaisuja.Freen-H20 on Freenin toinen horisontaalisen akselin malli, aiemman Freen-H15-mallin jälkeen. Se on suunniteltu erityisesti maatiloille, tuotantolaitoksille, hybridijärjestelmille ja energiayhteisöille, jotka tarvitsevat suurempaa tehoa ja vahvaa suorituskykyä sekä verkkoon kytkettynä että erillisratkaisuna.”Toimme markkinoille Freen-H20:n palvelemaan keskisuurten käyttäjien tarpeita,” sanoo Andrey Khimenkov, Freen OÜ:n toimitusjohtaja. ”Haluamme antaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää tuulienergiaa, pienentää hiilijalanjälkeään ja edistää vihreämpää tulevaisuutta.”Monipuolinen ja tehokas ratkaisuFreen-H20 yhdistää teollisuustason rakenteen, joustavan asennuksen ja erinomaisen suorituskyvyn, tehden siitä ihanteellisen ratkaisun keskisuurille energiankäyttäjille maataloudessa, teollisuudessa ja hybridijärjestelmissä.Tekniset tiedot:Nimellisteho: 20 kWKäynnistystuulen nopeus: 3,5 m/sKatkaisunopeus: Ei oleTuuliluokka: IEC IIRoottorin halkaisija: 15 mPyyhkäisypinta-ala: 177 m²Tornityyppi: Ritilätorni, 12–36 m korkeudetGeneraattori: Asynkroninen, planeettavaihteistollaJarrujärjestelmä: Aerodynaaminen sakkaus, sähkömekaaninen varajarru, keskipakokärkijarrutVerkkoliitäntä: Suora liitäntä, sisältäen loistehon kompensoinninStandardit: IEC 61400-2:2013 (pienet tuuliturbiinit)Edistynyt turvallisuus ja hybridiystävällinen rakenneFreen-H20 on varustettu passiivisella kääntöjärjestelmällä ja tarkalla aerodynamiikalla. Laite kääntyy automaattisesti tuulen suuntaan peräsimellä ohjatun konehuoneen avulla — ilman sähköisiä moottoreita, mikä helpottaa asennusta syrjäisissä paikoissa. Roottori on valmistettu lasikuidusta ja siinä on keskipakokärkijarrut ylikierrosnopeuden estämiseksi. Sähkömekaaninen varajarru takaa turvallisen hätäpysäytyksen.Asynkronigeneraattori ja kompakti planeettavaihteisto takaavat vakaan tehonsiirron ja pitkäaikaisen luotettavuuden vaihtelevissa tuuliolosuhteissa. Sakkausohjattu roottorirakenne rajoittaa pyörintää korkeissa tuulissa ilman sähköistä ohjausta, tarjoten luotettavan turvallisuuden.Joustavat tornivaihtoehdot ja hybridiyhteensopivuus tekevät Freen-H20:stä erinomaisen valinnan moniin käyttötarkoituksiin — kuten kastelujärjestelmien ja koneiden sähköistämiseen suurilla maatiloilla, pienteollisuuteen, maaseutualueiden kampuksiin tai energiayhteisöihin osana itsenäistä tai aurinko-tuuli -hybridijärjestelmää. Modulaarinen rakenne mahdollistaa sekä uuden asennuksen että liittämisen olemassa olevaan infrastruktuuriin.Sertifioitu eurooppalainen laatuVirossa valmistettu Freen-H20 täyttää tiukat eurooppalaiset laatuvaatimukset, mukaan lukien ISO 9001:2015, EN 1090-1 ja ISO 3834-2 -sertifikaatit. Jokainen yksikkö käy läpi tarkat laadunvalvontaprosessit kestävyyden, energiatehokkuuden ja ympäristöturvallisuuden takaamiseksi.Nyt saatavilla tiedusteluihinFreen-H20 on nyt saatavilla Freenin jakeluverkoston kautta. Tarjolla on räätälöityjä avaimet käteen -paketteja, jotka sisältävät asennussuunnittelun, hybridijärjestelmän kokoonpanon ja kohdekohtaisen tuulianalyysin.Tietoa yrityksestä Freen OÜ Freen OÜ on Euroopassa toimiva pienikokoisten tuuliturbiinien ja hybridienergiajärjestelmien valmistaja, joka toimii korkeimpien teollisuusstandardien mukaisesti. Yritys palvelee asiakkaita maatalouden, teollisuuden ja yhteisösähköistyksen aloilla. Freen yhdistää sertifioidun laadun, teknologisen innovaation ja joustavat ratkaisut tukeakseen maailmanlaajuista siirtymää uusiutuvaan energiaan.

