Freen lancerer 20 kW vindmølle til landbrug og industri

Freen-H20, en 20 kW horisontalakslet vindmølle bygget til mellemstore energiforbrugere, kan nu bestilles.

Vi introducerede Freen-H20 for at imødekomme behovene hos mellemstore forbrugere” — Andrey Khimenkov, CEO for Freen OÜ

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, June 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, en europæisk producent af certificerede små vindmøller og hybridsystemer, annoncerer lanceringen af sit nyeste produkt: Freen-H20 – en horisontalakslet vindmølle udviklet til mellemstore energiforbrugere. Med certificeret kvalitet, effektiv logistik i hele Europa og fuld overensstemmelse med IEC- og ISO-standarder fortsætter Freen sin mission om at levere pålidelige og tilgængelige løsninger inden for vedvarende energi.Freen-H20 er den anden model med horisontal akse i Freens produktportefølje og følger efter Freen-H15. Den er specifikt designet til at understøtte gårde, produktionsanlæg, hybridsystemer og energikooperativer, der har brug for højere effekt og robust ydeevne både off-grid og til nettilslutning."Vi introducerede Freen-H20 for at imødekomme behovene hos mellemstore forbrugere," siger Andrey Khimenkov, CEO for Freen OÜ. "Vi ønsker at give virksomheder mulighed for at udnytte vindenergien, reducere deres CO₂-aftryk og bidrage til en grønnere fremtid."Designet til alsidighed og ydeevneFreen-H20 kombinerer industriel konstruktion med fleksibel installation og fremragende ydeevne, hvilket gør den ideel til mellemstore energiforbrugere i landbrug, industri og hybride systemer.Specifikationer:Nominel effekt: 20 kWStartvindhastighed: 3,5 m/sStopvindhastighed: IngenVindklasse: IEC IIRotordiameter: 15 mFejet areal: 177 m²Tårntype: Gittermast, 12–36 m højdeGenerator: Asynkron med planetgearBremsesystem: Aerodynamisk stall, elektromekanisk nødstop, centrifugale spidsbremserNettilslutning: Direkte tilslutning med reaktiv effektkompensationStandarder: IEC 61400-2:2013 for små vindmøllerAvanceret sikkerhed og hybridparat teknologiFreen-H20 er konstrueret med et passivt yaw-system og præcis aerodynamisk styring. Nacellen styres automatisk af en halevinge og orienterer sig efter vindretningen – uden behov for elektriske yaw-motorer – hvilket forenkler installation i afsidesliggende områder. Rotoren er udstyret med glasfibervinger og et centrifugalt spidsbremsesystem for beskyttelse mod overhastighed, og en elektromekanisk nødstopbremse sikrer pålidelig nedlukning i nødsituationer.Turbinen anvender en asynkron generator sammen med et kompakt planetgear, hvilket garanterer stabil energioverførsel og langtidsholdbar drift under varierende vindforhold. Rotorens stall-kontrol design begrænser automatisk overspeed ved kraftig vind – uden behov for elektronisk indgriben.Med fleksible tårnmuligheder og hybridkompatibilitet er Freen-H20 ideel til mange forskellige anvendelser – fra vanding og maskindrift på store gårde til støtte af let industri, uddannelsesinstitutioner eller energifællesskaber i både frittstående og sol-vind-hybridløsninger. Den modulære opbygning gør den velegnet både til nyinstallation og integration i eksisterende infrastruktur.Certificeret europæisk kvalitetFreen-H20 produceres i Estland og opfylder strenge europæiske standarder, herunder ISO 9001:2015, EN 1090-1 og ISO 3834-2. Hver enhed gennemgår omfattende kvalitetskontrol for at sikre lang levetid, energieffektivitet og miljøsikkerhed.Nu åben for forespørgslerFreen-H20 er nu tilgængelig via Freens distributionsnetværk. Der tilbydes skræddersyede nøglefærdige løsninger, inklusive installationsplanlægning, konfiguration af hybridsystemer og stedsspecifikke vindmålinger.Om Freen OÜ Freen OÜ er en europæisk producent af små vindmøller og hybride energisystemer, der opererer under branchens højeste standarder og betjener kunder inden for landbrug, industri og elektrificering af lokalsamfund. Freen kombinerer certificeret kvalitet, ingeniørinnovation og fleksible løsninger for at støtte den globale grønne omstilling.

