美容皮膚科に行かなくても、自宅で「再生ケア」 韓国発「Rejuveon PDRNクリーム」が話題に

A model showcases Rejuveon PDRN Cream, powered by medical-grade PDRN and exosome technology for advanced at-home skin regeneration

OSAKA, JAPAN, June 27, 2025 / EINPresswire.com / -- 美容クリニックに行かずとも、自宅で本格的なスキンケアを実現したい方へ。 韓国のスキンケアブランドRejuveon(リジュビオン)が開発した「 Rejuveon PDRNクリーム」は、医療用グレードのPDRN(ポリデオキシリボヌクレオチド)とエクソソーム技術を融合し、日常使いできる次世代の再生クリームとして注目を集めています。PDRNはもともと皮膚再生や細胞修復の目的で使用されてきた医療由来の成分であり、近年、美容皮膚科でも注目される再生素材のひとつです。「Rejuveon PDRNクリーム」ではこのPDRNに加え、成分の浸透性を高めるエクソソーム技術を採用。これにより、肌の奥深くまで有効成分を届け、キメ、ツヤ、ハリといった肌の質感をトータルにサポートします。皮膚再生専門の薬剤師であり、空港薬局で多くの外国人旅行者のスキンケア相談に対応してきた朴禅雄(パク・チャンウン)博士は、次のように述べています。「このクリームは、医療用グレードのPDRNを低刺激で配合し、日常でも安心してご使用いただける点が特長です。 クリニックに行かずとも、自宅で肌の再生ケアを行いたいという方にとって、有効な選択肢になるでしょう。」現在、韓国では薬局やオンラインで販売されており、使用者の間では「約2週間で肌のキメが整った」「透明感が出た」といった声がSNSや口コミサイトでも多数見られます。Rejuveonは今後、日本市場での展開も視野に入れ、パートナー企業との提携や販路の整備を進めており、日本の消費者にも“ホームケアでの皮膚再生”という新しい価値を届けていく予定です。

