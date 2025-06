LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN CELEBRA 60 AÑOS CON EL LANZAMIENTO DEL ÁLBUM HISTORIA Y TRADICIÓN VOLUMEN 1

Track Cover

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, June 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- ¡La fiesta por las seis décadas de trayectoria de La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga no se detiene! Ayer 24 de junio, la agrupación lanzó Historia y Tradición Volumen 1, un álbum en vivo que revive 12 de las canciones más emblemáticas de su legado musical. Temas como “Me Voy Lejos”, “Te Llegará Mi Olvido” y “Pa’ Qué Me Sirve La Vida” vuelven a cobrar vida con la energía del escenario, en una producción que conecta pasado y presente con la fuerza de la tradición sinaloense.

El focus track del álbum, “Pa’ Qué Me Sirve La Vida”, no es una elección al azar: es una de las favoritas del público, parte del icónico disco Qué Se Te Olvidó, con el que la banda alcanzó doble disco de platino. Su letra (honesta, desgarradora y atemporal) vuelve a sonar con toda la fuerza que caracteriza a La Original. Este lanzamiento no solo celebra la historia, también confirma que la banda sigue tan vigente como siempre. El álbum ya está disponible en plataformas digitales, y los videos oficiales se estrenarán en YouTube a las 5:00 p.m. (hora de Mazatlán) / 6:00 p.m. (hora de CDMX).

Mientras tanto, su más reciente sencillo “Enamorado” sigue dejando huella. Esta semana se colocó en el #17 del chart Regional Mexican Airplay de Billboard, escalando desde el #25 en solo siete días. En monitorLATINO, domina en el #3 general y regional mexicano, con más de 5.5 millones de audiencia en EE.UU., y además ocupa el #4 en Mediabase, reafirmando su impacto en la radio latina de todo el continente.

Interpretada por Manuel Ávila, su nuevo vocalista, esta cumbia moderna y contagiosa se ha convertido en un nuevo favorito del público. “Desde que empieza, el ritmo te atrapa; grabar el video fue como estar en una fiesta en Miami Beach”, compartió Ávila. Con este lanzamiento y el nuevo álbum Historia y Tradición, La Original Banda El Limón demuestra por qué sigue siendo una de las agrupaciones más queridas, influyentes y celebradas del regional mexicano.

