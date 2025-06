Hotel en Cozumel frente al mar ofrece hospedaje de lujo para el Medio Maratón Nocturno 2025

Hotel frente al mar en Cozumel, el alojamiento ideal para corredores del Medio Maratón Nocturno 2025.

Hotel en Cozumel anuncia hospedaje de lujo frente al mar para corredores del Medio Maratón Nocturno 2025.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, June 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cozumel es uno de los destinos turísticos más seguros de México y cuenta con la infraestructura necesaria para producir eventos deportivos de gran escala. Ejemplo de ello es el Medio Maratón Nocturno Cozumel 2025, único en su tipo.

Para quienes desean hospedarse con todas las comodidades en su visita, el hotel en Cozumel Presidente InterContinental está configurado para recibir a viajeros exigentes que valoran tanto el confort, como la eficiencia.

Presidente InterContinental: El soporte clave para organizadores detrás del evento

El hospedaje por excelencia de organizadores y equipo de staff de los eventos deportivos de gran escala que se realizan en Cozumel, es el Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa. Que, además, ha sido sede oficial para múltiples competencias de renombre en la isla, incluida la primera edición del Maratón Cozumel en 2021.

De manera frecuente, lanza paquetes de hotel con motivo de estos eventos. Por ejemplo el Oceanman Cozumel 2025, el Triatlón Astri Cozumel y el Ironman 70.3 Cozumel 2025, que contemplan desayunos sin costo, descuentos en alimentos, early check-in/out, entre otros beneficios.

El InterContinental se convierte en una base operativa confiable. Su ubicación a menos de 15 minutos del punto de salida/meta del Medio Maratón Nocturno, servicios y facilidades, son ideales para un equipo que trabaja contra el reloj.

Las salas de reuniones del resort, conectividad óptima, atención personalizada y los restaurantes dentro de las instalaciones del resort, son grandes atractivos para este perfil de huésped, acostumbrado a tomar decisiones, coordinar y resolver crisis en poco tiempo.

El entorno tranquilo y habitaciones confortables del Presidente InterContinental permiten recargar energía. Por otro lado, es uno de los pocos hoteles en la isla con playa privada, lo cual garantiza limpieza, seguridad y cumplimiento con criterios ambientales.

Una sede que lo tiene todo: Ruta, organización y hospedaje a la altura del reto

Sin lugar a dudas, Cozumel vuelve a demostrar que es muy capaz de ofrecer un escenario inmejorable para correr y una plataforma confiable para la realización de eventos deportivos de alto nivel.

A ello se suma la presencia de un hotel a pie de playa que conquista a organizadores y personal del staff, gracias a sus servicios pensados para satisfacer cada una de sus exigencias operativas, logísticas y de descanso.

Con cada edición, el Medio Maratón Nocturno Cozumel consolida su lugar como una de las competencias más destacadas del calendario deportivo nacional.

Todo apunta a que este año no será la excepción. Con una logística bien estructurada, un entorno natural inigualable y una infraestructura hotelera preparada para recibir tanto a corredores, como a organizadores, la expectativa es clara: vivir un evento exitoso y seguro que eleve aún más el prestigio y el desarrollo económico de Cozumel.

