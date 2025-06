Рекордный год в inCruises продолжает демонстрировать небывалые обороты и число активаций

Смелые стратегии Партнёров продолжают набирать обороты и достигать беспрецедентных показателей прибыли от активаций Членского плана Premium.

GUAYNABO, PUERTO RICO, June 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- inCruises, наиболее выгодный туристический клуб, работающий по подписке, с радостью объявляет о том, что в мае общий доход компании превысил отметку $31 млн — новая веха нашего планомерного, преисполненного рекордами пути. Это впечатляющее достижение стало возможным благодаря всплеску численности Членов Клуба в плане Premium и глобальному увеличению импульса за счёт региональных стратегий AMP UP.

“Май этого года стал очередным волнующим этапом в процессе реализации нашей смелой стратегии, - говорит Майкл Хатчисон, Сооснователь и Генеральный директор inGroup International. - Мы наблюдали существенный прогресс практически во всех ключевых сферах нашего бизнеса. Наши региональные лидеры способствуют росту на всех мировых рынках, а наши системы и инструменты, создаваемые в помощь им, напрямую влияют на результат. Цифры важны, но ещё важнее то, о чём они свидетельствуют: высокоэффективная культура ценностей, выстроенная на доверии, сотрудничестве и общей цели. Мы ещё не оставили позади и половину 2025 года, а наш импульс уже говорит о том, что этот год станет поистине выдающимся”.

“В этом году наш оборот уже преодолел отметку в $140 млн, и всё свидетельствует о том, что 2025 год станет лучшим в истории нашей компании, - говорит Энтони Варваро, Операционный и финансовый директор inGroup. - Мы продолжим развивать и оптимизировать наш бизнес, поддерживая его стремительный рост, эффективность и долгосрочную надёжность”.

Главные итоги мая 2025 года:

- Общий оборот превысил $31 млн за счёт рекордного числа активаций Членства в плане Premium.

- Свыше 12 тысяч Независимых Партнёров заработали бесплатное Членство и сэкономили при этом в совокупности более $2.4 млн на стоимости путешествий.

- Показатели удержания и возобновления Партнёрств в этом году демонстрируют небывалый рост, что стимулирует активную вовлечённость сообщества.

“Инициатива AMP UP сочетает в себе призыв, постоянное совершенствование технологии и целевые поощрения для привлечения большего числа Партнёров к более эффективной, значимой и планомерной деятельности, - говорит Даг Корригэн, Директор по маркетингу inGroup. - Эта инициатива набирает обороты и стимулирует рост вовлечённости в каждом регионе присутствия”.

Об inCruises и inGroup International

inCruises - подразделение inGroup International, один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке с Членами Клуба из 193 стран. С момента запуска inCruises в 2016 году, компания помогла свыше 560 тысячам Членов Клуба забронировать путешествие и увидеть в этом мире больше за меньшие деньги, предлагая доступ к более 20 тыс. вариантов круизов, 300 тыс. отелей и курортов на inStays, и свыше 350 тыс. экскурсий inTours по всему миру.

Численность Членов Клуба увеличивается только за счёт растущей сети независимых реферальных Партнёров, которые зарабатывают доход тем, что делятся информацией об эксклюзивных преимуществах Членства. inGroup ставит перед собой цель создавать реальные преимущества — помогать Членам Клуба пользоваться лучшими вариантами отдыха, а Партнёрам — возможностями построения бизнеса мирового класса.

Стремясь вносить значимый общественный вклад, inGroup активно поддерживает гуманитарные организации, такие как Mercy Ships и другие международные благотворительные инициативы.

Более подробная информация на страницах: in.Group и inCruises.com.

Дисклеймер:

Это сообщение предназначено только для международных информационных целей и не является призывом к участию в бизнесе на территории США. Все рекламные мероприятия были подготовлены и реализованы за пределами материковой части США.



