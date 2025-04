В inCruises теперь представлена удостоенная наград круизная линия Celestyal Cruises

inCruises с радостью сообщает, что в число его впечатляющих предложений вошёл очередной партнёр-круизная линия — Celestyal Cruises

GUAYNABO, PUERTO RICO, PUERTO RICO, April 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- inCruises с радостью сообщает, что в число его впечатляющих предложений вошёл очередной партнёр-круизная линия — Celestyal Cruises: удостоенный наград лидер в области путешествий по Средиземноморью и Персидскому заливу, известный своим сервисом, комплексным обслуживанием «всё включено» и глубокими культурными программами, теперь доступен для бронирования Членами Клуба inCruises.

«Всё больше и больше круизных линий присоединяются к семье inCruises, и это означает ещё больше возможностей для наших Членов Клуба, — говорит Татьяна Вегзин, руководитель по работе с коммерческими партнёрами inGroup. — Круизы от Celestyal открывают ещё больше возможностей для путешествий по Средиземному морю и Персидскому заливу, что идеально соответствует нашей миссии — предоставлять непревзойдённую ценность и делать незабываемые впечатления от путешествий доступнее, чем когда-либо».

Celestyal известна своими более приватными круизами на лайнерах вместимостью от 1 200 до 1 800 гостей, предлагая тщательно продуманные маршруты, которые охватывают легендарные направления Средиземноморья, включая острова Греции, Турцию и Адриатическое море. Кроме того, недавно компания расширила своё присутствие в Персидском заливе и теперь осуществляет заходы в такие популярные порты, как Дубай, Абу-Даби и Доха.

Ключевые особенности путешествий от Celestyal:

- Пакеты «всё включено»: Сочетание захватывающих дух направлений с гостеприимством мирового уровня.

- Культурное погружение: Каждое плавание досконально продумано, чтобы погрузить путешественников в ароматы, традиции и красоту каждого региона.

- Экономия для Членов Клуба inCruises: Члены Клуба могут бронировать эти невероятные плавания по ценам INsider Pricing или с помощью Бонусных Баллов

«Celestyal Cruises невероятно рада сотрудничеству с InCruises — компанией, известной своим глобальным охватом, инновационными программами и неуклонной приверженностью к обогащению жизней людей через экстраординарные путешествия, — отмечает Брендон Таунсли, вице-президент и управляющий директор Celestyal Cruises в Северной Америке. — Объединив усилия, мы сможем использовать доказанную inCruises способность устанавливать связи с разнообразной международной аудиторией и создавать для ещё большего числа путешественников возможности исследовать как легендарные, так и скрытые от посторонних глаз изумительные направления, а также переживать впечатляющий опыт, определяющий Celestyal Cruises. Вместе мы надеемся вдохновлять на непревзойденные путешествия как на суше, так и на море, и делать мечту о путешествиях ещё более доступной для людей по всему миру».

Об inGroup International и inCruises

inCruises является подразделением компании inGroup International и одним из крупнейших в мире туристических клубов, работающих по подписке. С момента запуска в 2016 году к inCruises присоединилось более миллиона Членов Клуба и Партнёров из более чем 200 стран и территорий. inStays был запущен в 2022 году, что дало Членам Клуба доступ к почти 200 000 предложений круизов, отелей и курортов. Члены Клуба inCruises могут зарабатывать Бонусные Баллы и использовать их для бронирования круизов, отелей и курортов на сайте inCruises, представленном на 17 языках.

Компания inGroup ощутимо меняет жизни своих Членов Клуба и предоставляет бизнес-возможности мирового класса для своей постоянно растущей команды Партнёров. Программа Членства в Клубе inCruises развивается исключительно за счёт независимых реферальных Партнёров, которые могут получать вознаграждения за то, что распространяют информацию об эксклюзивных преимуществах Программы Членства среди других людей.

Компания inGroup International глубоко привержена идее быть добросовестным членом мирового корпоративного сообщества и оказывает активную поддержку Mercy Ships и другим гуманитарным инициативам. Для получения дополнительной информации посетите in.Group и inCruises.com.



