inCruises достиг рекордных объемов месячной выручки в марте

GUAYNABO, PUERTO RICO, PUERTO RICO, April 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- inCruises, ведущий в мире клуб туристических вознаграждений, работающий по подписке, с гордостью объявляет о рекордной выручке за март 2025 года — 31,2 млн долларов, что является самым высоким месячным показателем за всю историю существования компании.

«Этот результат отражает колоссальную и непрерывную работу, которая остается за кадром, — сообщил Майкл Хатчисон, сооснователь и генеральный директор. — Наши многочисленные источники дохода растут синхронно — и это прямое следствие того, что наши команды создают дополнительную ценность для наших Членов Клуба и Партнеров. Видеть такой энтузиазм со стороны клиентов — лучшая оценка нашей работы, и мы уверены, что это только начало стремительного роста во всем мире».

Энтузиазм был очевиден: в марте через inCruises было забронировано 13 300 круизов, а 11 400 пассажиров отправились в плавание. Еще одним ключевым фактором рекордных показателей стала обновленная структура Программы Членства, которая теперь включает в себя три упрощенных и доступных уровня: STARTER, CLASSIC и PREMIUM. Каждый из этих уровней помогает путешественникам получать еще больше преимуществ за меньшую стоимость — благодаря эксклюзивным ценам INsider Pricing, Бонусным Баллам и доступу к тысячам туристических предложений по всему миру.

«В марте мы зафиксировали рекордное число Членов Клуба, совершающих ежемесячные взносы, — добавил Энтони Варваро, финансовый и операционный директор inGroup. — Это вдохновляет, потому что чем больше постоянных платежей совершают Активные Члены Клуба, тем больше ценности они сами и получают от своей Программы Членства, больше бронирований для наших поставщиков туристических услуг и больше дохода для реферальных Партнеров. В марте наши Партнеры-лидеры получили рекордные 6,2 млн долларов в виде Командных Лидерских бонусов, и это наглядно демонстрирует, что активность Членов Клуба выгодна всем».

inCruises продолжает неукоснительно следовать своей миссии: улучшать жизни людей, предоставляя Членам Клуба непревзойденные туристические возможности и помогая Партнерам превращать любовь к путешествиям в процветание. На фоне глобального роста компания готовится к новым рекордам в ближайшие месяцы.

Об inGroup International и inCruises

inCruises является подразделением inGroup International и одним из крупнейших в мире клубов туристических вознаграждений. С момента запуска в 2016 году Клуб объединил более 1 млн Членов Клуба и Партнеров из более чем 200 стран и территорий. В 2022 году был запущен сервис inStays, вместе с которым Члены Клуба получили доступ к почти что 200 000 круизов, отелей и курортов. Члены Клуба inCruises могут копить Бонусные Баллы и использовать их для бронирования вышеперечисленных предложений через сайт inCruises, который поддерживает 17 языков.

inGroup вносит существенный вклад в жизни своих Членов Клуба и предлагает растущей команде Партнеров доступ к бизнесу мирового уровня. Программа Членства inCruises развивается исключительно за счет независимых реферальных Партнеров, которые получают вознаграждения за то, что делятся эксклюзивными преимуществами Программы с другими.

inGroup International стремится быть положительным участником международного корпоративного сообщества и активно участвует в благотворительности, поддерживая Mercy Ships и другие гуманитарные инициативы. Для получения дополнительной информации посетите in.Group и inCruises.com

