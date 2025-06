Freen toob turule 20 kW tuuleturbiini taludele ja tööstusele

Freen-H20 20 kW horisontaalturbiin Freen hübriidsüsteemis Freen-H20 20 kW horisontaalturbiin Freen'i poolt Freen-H20 20 kW horisontaalturbiin Freeni poolt energiaühistutele Freen-H20 20 kW horisontaalne väike tuuleturbiin Freenilt

Freen-H20, 20 kW horisontaalteljeline tuuleturbiin, mis on ehitatud keskmise suurusega energiatarbijatele, on nüüd tellitav.

Toome Freen-H20 turule vastamaks keskmise energiatarbega klientide vajadustele” — Freen OÜ tegevjuht Andrey Khimenkov

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, June 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, Euroopas asuv sertifitseeritud väiketuulegeneraatorite ja hübriidsüsteemide tootja, annab teada oma uusima toote – Freen-H20 – turuletoomisest. Tegemist on horisontaalteljelise tuuleturbiiniga , mis on loodud keskmise energiatarbimisega kasutajatele. Sertifitseeritud kvaliteedi, tõhusa logistika kogu Euroopas ja täieliku vastavusega IEC ja ISO standarditele jätkab Freen oma missiooni pakkuda usaldusväärseid ja ligipääsetavaid taastuvenergia lahendusi.Freen-H20 on Freeni tooteportfellis teine horisontaalteljeline mudel, järgides Freen-H15 turbiini. See on spetsiaalselt loodud talude, tootmisettevõtete, hübriidsüsteemide ja energiatootmiskooperatiivide jaoks, kes vajavad suuremat võimsust ja tugevat töökindlust nii võrguga ühendatult kui ka iseseisvas töörežiimis.„Toome Freen-H20 turule vastamaks keskmise energiatarbega klientide vajadustele,“ ütles Freen OÜ tegevjuht Andrey Khimenkov. „Soovime anda ettevõtetele võimaluse kasutada tuuleenergiat, vähendada süsiniku jalajälge ja panustada rohelisemasse tulevikku.“Mitmekülgsus ja jõudlusFreen-H20 ühendab tööstusliku kvaliteediga disaini, paindliku paigalduse ja suurepärase jõudluse, muutes selle ideaalseks valikuks põllumajanduse, tööstuse ja hübriidlahenduste keskmistele energiatarbijatele.Tehnilised andmed:Nimivõimsus: 20 kWKäivitustuule kiirus: 3,5 m/sSeiskumiskiirus: puudubTuuleklass: IEC IIRootori läbimõõt: 15 mPühitud pindala: 177 m²Torni tüüp: trellistorn, kõrgus 12–36 mGeneraator: asünkroonne koos planetaarkäigukastigaPidurisüsteem: aerodünaamiline pidurdus, elektromehaaniline avariipidur, tsentrifugaal-labapiduridVõrguga ühendus: otsene ühendus koos jalasõltuvuse kompensatsioonigaStandardid: IEC 61400-2:2013 väiketuulegeneraatoriteleTäiustatud ohutus ja hübriidvalmidusFreen-H20 on varustatud passiivse pöördemehhanismi ja täpse aerodünaamilise juhtimisega. Rootori pööramismehhanism, mida juhib sabastabilisaator, suunab turbiini automaatselt tuulesuuna järgi – ilma elektriliste pöördemootoriteta, mis lihtsustab paigaldust kaugemates piirkondades. Rootoril on klaaskiust labad ja tsentrifugaalsed labapidurid ülekiiruse kaitseks, lisaks on olemas elektromehaaniline avariipidur usaldusväärseks seiskamiseks.Asünkroonne generaator koos kompaktse planetaarkäigukastiga tagab stabiilse energiatootmise ja pikaajalise töökindluse erinevates tuuleoludes. Rootori disain põhineb passiivsel pöörlemise piiramisel tugevates tuultes, mis tagab ohutuse ilma elektroonilise sekkumiseta.Tänu paindlikele tornivõimalustele ja hübriidühilduvusele sobib Freen-H20 väga erinevatesse olukordadesse – alates põllumajandustehnika ja niisutussüsteemide toitmisest kuni kergtööstuse, maapiirkondade koolide ja energiatootmiskooperatiivide varustamiseni. Modulaarne disain võimaldab kasutamist nii uutes paigaldistes kui ka olemasoleva infrastruktuuri täiendamisel.Sertifitseeritud Euroopa kvaliteetEestis toodetud Freen-H20 vastab rangetele Euroopa standarditele, sealhulgas ISO 9001:2015, EN 1090-1 ja ISO 3834-2 sertifikaatidele. Iga seade läbib range kvaliteedikontrolli, tagamaks pikaajalise vastupidavuse, energiatõhususe ja keskkonnaohutuse.Nüüd saadaval tellimiseks

Freen-H20 20 kW horisontaalne väike tuuleturbiin Freen poolt

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.