Freen introduceert 20 kW windturbine voor landbouw en industrie

Freen-H20 20 kW horizontale turbine van Freen in hybride systeem Freen-H20 20 kW horizontale turbine van Freen Freen-H20 20 kW horizontale turbine van Freen voor energiecoöperaties Freen-H20 20 kW horizontale kleine windturbine van Freen

Freen-H20, 20 kW horizontale-as windturbine gebouwd voor middelgrote energieverbruikers is nu beschikbaar voor bestelling.

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, June 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, een in Europa gevestigde fabrikant van gecertificeerde kleine windturbines en hybride systemen, kondigt de lancering aan van zijn nieuwste product: de Freen-H20, een horizontale-as windturbine ontworpen voor middelgrote energieverbruikers. Dankzij gecertificeerde kwaliteit, efficiënte logistiek in heel Europa en volledige naleving van IEC- en ISO-normen blijft Freen zich inzetten voor betrouwbare en toegankelijke hernieuwbare energieoplossingen.De Freen-H20 is het tweede model met horizontale as in het productportfolio van Freen, na de Freen-H15. De turbine is specifiek ontworpen om landbouwbedrijven, productie-installaties, hybride systemen en energiecoöperaties te ondersteunen die behoefte hebben aan een hoger vermogen en robuuste off-grid of netgekoppelde prestaties.“We hebben de Freen-H20 ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van middelgrote gebruikers,” zegt Andrey Khimenkov, CEO van Freen OÜ. “We willen bedrijven in staat stellen de kracht van windenergie te benutten, hun ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan een groenere toekomst.”Ontworpen voor veelzijdigheid en prestatiesDe Freen-H20 combineert een industriële ontwerpkwaliteit met flexibele installatieopties en uitstekende prestaties, wat het ideaal maakt voor middelgrote energieverbruikers in de landbouw, industrie en hybride toepassingen.Specificaties:Nominaal vermogen: 20 kWStartwindsnelheid: 3,5 m/sUitschakelsnelheid: GeenWindklasse: IEC IIRotordiameter: 15 mGeveegde oppervlakte: 177 m²Torentype: Vakwerktoren, hoogteopties van 12–36 mGenerator: Asynchrone generator met planetaire tandwielkastRemsysteem: Aerodynamische stall, elektromechanische failsafe rotoremming, centrifugale tipremmenNetkoppeling: Directe aansluiting met blindstroomcompensatieNormen: IEC 61400-2:2013 voor kleine windturbinesGeavanceerde veiligheid en hybride-gereed ontwerpDe Freen-H20 is uitgerust met een passief yawsysteem en nauwkeurige aerodynamische regeling. De turbine richt zichzelf automatisch uit met de windrichting dankzij een gondel met staartvin—zonder noodzaak voor gemotoriseerde yaw-systemen, wat installatie in afgelegen gebieden vereenvoudigt. De rotor heeft glasvezelbladen met centrifugale tipremmen als oversnelheidsbeveiliging, terwijl een elektromechanische failsafe-rem zorgt voor betrouwbare noodstops.De asynchrone generator in combinatie met een compacte planetaire tandwielkast zorgt voor stabiele energieoverdracht en langdurige betrouwbaarheid onder uiteenlopende windomstandigheden. Dankzij het stall-gestuurde rotorontwerp wordt overmatige rotatie bij harde wind passief beperkt, zonder elektronische tussenkomst.Met flexibele torenopties en hybride compatibiliteit is de Freen-H20 geschikt voor uiteenlopende toepassingen—van irrigatie en machines op grote boerderijen tot het ondersteunen van lichte industrie, landelijke campussen of energiecoöperaties met standalone of hybride zonne-windinstallaties. Het modulaire ontwerp maakt het zowel geschikt voor nieuwe installaties als integratie in bestaande infrastructuur.Gecertificeerde Europese kwaliteit De Freen-H20 wordt geproduceerd in Estland en voldoet aan strenge Europese normen, waaronder ISO 9001:2015, EN 1090-1 en ISO 3834-2 certificeringen. Elke turbine ondergaat strikte kwaliteitscontrole om duurzaamheid, energie-efficiëntie en milieuveiligheid op lange termijn te garanderen.Nu beschikbaar voor aanvragen

Freen-H20 20 kW horizontale kleine windturbine van Freen

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.