ISTITUTO MARANGONI MILANO DESIGN: TORNANO I MENTORSHIP PROGRAMME CON 8 GRANDI NOMI DEL DESIGN E DELLA CREATIVITÀ

MILAN, MILAN, ITALY, June 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- Per l’anno accademico 2025-2026, Istituto Marangoni Milano Design rinnova il suo impegno nella formazione d’eccellenza con i nuovi Mentorship Programme: un’occasione unica per gli studenti di lavorare fianco a fianco con protagonisti di primo piano del design, della comunicazione e del management.

Otto Mentor, otto percorsi di crescita concreta. Designer di fama internazionale come Elena Salmistraro, Carlo Colombo, Odoardo Fioravanti e Piero Lissoni; Luca Fuso, CEO di Cassina, Francesco Bernabei, CEO di Monogrid, Lorenzo Cappannari, CEO di AnotheReality, e l’agenzia creativa M&C Saatchi, accompagneranno gli studenti nello sviluppo di progetti reali, commissionati dalle più importanti aziende del settore.

Per un semestre, ogni corso Triennale e Master si trasforma in una vera e propria estensione dello studio o agenzia del Mentor, offrendo agli studenti un'esperienza diretta e professionale. Un'opportunità per entrare in contatto con le dinamiche del lavoro creativo, potenziare le proprie competenze e costruire relazioni decisive per il futuro.

I Mentorship programme non si fermano in aula: i progetti sviluppati durante il primo semestre saranno protagonisti delle mostre curate da Istituto Marangoni Milano Design in occasione della Milano Design Week, con un focus su scenari futuri e innovazione.

Il programma è pensato per valorizzare le competenze degli studenti in modo mirato:

Elena Salmistraro seguirà i corsi di Laurea Triennale di Visual, Interior e Product Design

Carlo Colombo lavorerà con il Master in Interior Contract Design alla progettazione degli interni di grandi operazioni immobiliari per brand del lusso

Odoardo Fioravanti accompagnerà gli studenti di Product Design for Human-Robot Interaction nella progettazione dell’estetica di prodotti tecnologici

Piero Lissoni guiderà il Master in Product & Furniture Design nella realizzazione di arredi per il settore del high end e del lusso

Luca Fuso porterà la sua visione nel Master in Design Management for Strategic Innovation

Francesco Bernabei lavorerà sulla connessione di mondi fisici e digitali per il Master in Digital Design for Immersive Experience

Lorenzo Cappannari seguirà gli studenti di Design Innovation for Emerging Technologies

M&C Saatchi nel corso Digital Art Direction formerà creativi capaci di coniugare le strategie della comunicazione con le tecnologie emergenti

Accanto all’esperienza pratica, Istituto Marangoni Milano Design continua a promuovere l’eccellenza con le sue borse di studio in partnership con aziende e realtà creative che condividono la visione della scuola. Tra queste: AnotheReality, M&C Saatchi, Monogrid, e-Novia, Elie Saab, Cassina e Giulio Cappellini.

Fondata nel 2014 come divisione di design dell’iconico Istituto Marangoni, la scuola milanese si distingue per il suo approccio innovation-driven, il respiro internazionale e la forte integrazione tra formazione accademica e mondo del lavoro. Un luogo dove le idee prendono forma, e il futuro del design si costruisce ogni giorno.

