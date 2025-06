Confience Adquire a Labsoft, Unindo Duas Equipes Especializadas para Criar uma Líder Global em LIMS

Confience anunciou a aquisição da Labsoft, principal fornecedora de LIMS na América Latina.

Estamos unindo duas organizações de alta performance com valores compartilhados, forças complementares e uma ambição comum: construir o líder global em LIMS.” — Seth Peck

DENVER, CO, UNITED STATES, June 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Em um movimento ousado para transformar o mercado global de Sistemas de Gerenciamento de Informações de Laboratório (LIMS), a Confience adquiriu a Labsoft , uma das principais fornecedoras de LIMS na América Latina. A união reúne duas líderes do setor com uma visão em comum, tecnologias complementares e uma determinação incansável para liderar o mercado. A Labsoft traz capacidades avançadas de produto, e a Confience aproveitará a tecnologia de ambas as empresas para oferecer uma solução moderna e líder de mercado em LIMS SaaS.A empresa combinada operará sob a marca Confience, mantendo a equipe altamente qualificada no Brasil e posicionando myLIMS como o software LIMS líder mundial — parte de uma companhia global com presença forte e compromisso contínuo com a inovação.A combinação entre Confience e Labsoft dá origem a uma empresa orientada por tecnologia, preparada para ampliar sua presença global e redefinir os padrões de gerenciamento de dados laboratoriais. “Este é um momento transformador,” afirmou Patrick Quinlan, CEO da Confience. “Com a Labsoft, ganhamos não apenas um produto de classe mundial, à frente de seu tempo, mas também uma equipe apaixonada e de alta performance que compartilha da nossa missão. As oportunidades em inovação de produto, agilidade na entrega de valor aos nossos clientes e expansão global são imensas — e estamos prontos para aproveitá-las ao máximo.”Juntas, Confience e Labsoft iniciarão imediatamente a integração de suas operações. A comprovada capacidade da Labsoft de realizar implementações SaaS de alto impacto — frequentemente reduzindo em até 50% os prazos de implantação típicos do setor — acelerará a capacidade da empresa combinada de escalar e atender clientes em todo o mundo.À medida que os clientes passam a perceber valor mais rapidamente em suas implantações de LIMS, conseguem também manter total integridade dos dados ao longo de todo o ciclo de vida das amostras, capacitando seus laboratórios — e os clientes desses laboratórios — a tomar decisões precisas e orientadas por dados.“Essa união acelera nossa trajetória de forma extraordinária,” disse Artur Martins, CEO da Labsoft. “Nossa visão sempre foi nos tornar o principal fornecedor de LIMS do mundo. Com a Confience e a STG , essa visão pode se tornar realidade — mais rápido do que jamais imaginamos. Não estamos apenas acelerando o crescimento; estamos construindo algo verdadeiramente global.”Fundada no Brasil, a Labsoft dominou o mercado latino-americano de LIMS com sua plataforma avançada myLIMS, experiência de usuário intuitiva e foco contínuo na inovação voltada ao cliente. A Confience traz profunda expertise em entrega global e uma equipe de liderança comprovada, com histórico de escalar negócios SaaS de forma bem-sucedida globalmente.“Esse é o movimento certo, na hora certa,” afirmou Seth Peck, Diretor Executivo da STG. “Estamos unindo duas organizações de alta performance com valores compartilhados, forças complementares e uma ambição comum: construir o líder global em LIMS.”A nova empresa continuará investindo em inovação, aprimoramentos baseados em inteligência artificial e expansão global — entregando um valor incomparável aos clientes dos setores de alimentos e bebidas, químico, manufatura, mineração, meio ambiente e recursos hídricos.Sobre a ConfienceMovida pela missão de oferecer gestão laboratorial automatizada e dados acionáveis para que seus clientes construam produtos confiáveis e um planeta mais sustentável, a Confience fornece soluções LIMS que capacitam gerentes de laboratório e qualidade a coletar, analisar e reportar dados com precisão, operar com eficiência e intuição, cumprir metas de conformidade e superar objetivos de negócios. Para saber mais, acesse https://www.confience.io/ Sobre a STGA STG é uma empresa de private equity que investe em líderes de mercado nos setores de dados, software e analytics. A firma traz experiência, flexibilidade e recursos para construir valor estratégico e desbloquear o potencial de empresas inovadoras. Ao formar parcerias para construir empresas centradas no cliente e vencedoras no mercado, a STG cria bases sustentáveis para o crescimento e gera valor para acionistas atuais e futuros. O portfólio da STG inclui mais de 50 empresas globais. Para mais informações, visite https://stg.com/ Agradecemos sua atenção a esse desenvolvimento essencial na gestão laboratorial.

