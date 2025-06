H3ROES PODCAST PRESENTA UNA NUOVA PUNTATA CON PAOLO BORZACCHIELLO, ESPERTO DI INTELLIGENZA LINGUISTICA

H3roes Podcast - Paolo Borzacchiello

MILAN, MILAN, ITALY, June 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- H3ROES PODCAST presenta un viaggio nella mente dell'esperto di intelligenza linguistica: una nuova puntata con Paolo Borzacchiello.

Il coach ed esperto di interazioni umane e linguaggio racconta l’intreccio fra la propria vita professionale e quella personale, fra aneddoti e riflessioni sulle sfide che ha affrontato.

H3roes Podcast annuncia un nuovo episodio della sua terza stagione, che vede come ospite il coach ed esperto di intelligenza linguistica Paolo Borzacchiello. La puntata che conduce gli ascoltatori a intraprendere un viaggio nella mente umana va in onda lunedì 23 Giugno alle ore 7 del mattino su Spotify e alle ore 17:17 nella versione YouTube.

Nel corso dell'episodio, il "salotto" di H3roes scandaglia in profondità la vita di Paolo Borzacchiello, esplorando la matrice di quella brillantezza cerebrale da cui trae origine il suo intero mondo, e ripercorre insieme al protagonista la straordinaria determinazione che lo ha portato, da solo, a superare la balbuzie che lo affliggeva fin dall'infanzia, trasformando la parola in un'arte e una professione.

Oggi, Paolo Borzacchiello è autore di libri e attore teatrale, tiene corsi specializzati e offre consulenze in diversi settori con l'obiettivo di migliorare le qualità linguistiche e la penetrazione comunicativa. Il suo lavoro si concentra sull'importanza cruciale delle interazioni umane nella quotidianità, sottolineando come, in un mondo in continua evoluzione, ogni azienda presenti problemi da risolvere e schemi linguistici da modificare.

La puntata offre anche uno sguardo intimo sul momento sereno che Paolo sta vivendo dopo una diagnosi di cancro al quarto stadio. Vengono esplorate le dinamiche tra il percorso medico-chirurgico e la potente attitudine di un paziente che ha compreso profondamente come ogni parola o comportamento possa influenzare le difese immunitarie.

"L’incontro con Paolo è stato intenso e stimolante. La sua storia dimostra come la resilienza e una profonda comprensione del linguaggio possano davvero cambiare una vita", ha commentato Alessandro Gerbino, CEO di JIFFY | The Storytrending Agency e co-host di H3roes Podcast.

In onda lunedì 23 giugno alle 7 del mattino su Spotify e alle 17.17 nella versione YouTube.



