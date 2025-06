《闪光的少年》国际绘画艺术邀请展圆满落幕

《闪光的少年》国际绘画艺术邀请展于纽约圆满落幕,吸引北美近500幅青少年优秀作品参展,150余人次获奖。活动现场纽约州参议员刘醇逸亲临颁奖。五位优秀选手荣获“2025闪光国际绘画艺术代言人”,作品将于今年7月亮相浙江广播电视集团总部全球总展演。《闪光的少年》将继续通过艺术搭建文化交流之桥,助力青少年在创造中闪光。

FLUSHING, NY, UNITED STATES, June 20, 2025 / EINPresswire.com / -- 在中国蓝《闪光的少年》北美地区第二轮展演火热进行之际,由浙江广电集团ZMG成长传播中心与浙江电视台少儿频道共同发起, 由美国早知道教育承办的《闪光的少年》国际绘画艺术邀请展颁奖盛典,也于近日在纽约圆满落幕。本次国际绘画展作为展演系列的重要组成部分,汇聚了来自全球少年儿童的优秀艺术作品,成为促进文化交流、展示青少年艺术表达的重要平台。本次邀请展共征集到近500幅来自北美青少年创作者的优秀作品。经过专家评审与公众投票,最终150余位选手荣获铜奖、银奖、金奖、铂金奖、特金奖与创意奖等多项荣誉。参赛作品涵盖多种绘画风格与创作主题,充分展现了少年儿童们在多元文化背景下的艺术创造力与想象力。其中,41位选手荣获“闪光绘画艺术家”称号,并获得由组委会提供的100至300美元现金奖励,以鼓励他们持续探索艺术之路与自我表达的热情。获奖选手在现场领取奖状、奖杯与奖金,留下属于他们的高光时刻**。更为瞩目的是,Valentina Tang、Camille Zhuang、Marcus Lu、Eleven Ge、Cimi Gao五位小艺术家凭借卓越的艺术表现力与文化表达能力,从众多参赛者中脱颖而出,荣获“2025闪光国际绘画艺术代言人”称号。这些优秀作品不仅在现场大放异彩,还将于2025年7月亮相浙江广播电视集团总部演播厅,参与《闪光的少年》全球总展演,向海内外观众讲述属于他们的文化故事与成长历程。同时,五位代言人也接受了浙江电视台少儿频道的专访,分享他们创作背后的灵感与热爱。本次展演活动也受到了纽约州政府的高度关注与支持。纽约州参议员刘醇逸(John Liu)亲临现场发表致辞,对《闪光的少年》项目在促进中美青少年文化艺术交流方面所做出的努力给予高度评价。“艺术是一种能够跨越语言和文化的表达方式,”刘参议员表示,“孩子们的每一幅作品,都是他们对世界独特的理解与回应。”随后,刘醇逸参议员亲自为获得“闪光绘画艺术家”与“2025闪光国际绘画艺术代言人”称号的选手颁发奖项,并与他们合影留念,勉励他们继续用画笔书写属于自己的精彩故事。《闪光的少年》国际绘画艺术邀请展不仅是一场艺术作品的展示,更是一段跨越国界的文化交流之旅。孩子们用画笔描绘内心世界,也用作品架起了沟通、理解与共鸣的桥梁。未来,《闪光的少年》将继续通过更多国际性文化艺术项目,鼓励中外少年在交流中成长,在创造中闪光,让世界听见少年的声音,见证少年之美。

《闪光的少年》国际绘画艺术邀请展颁奖盛典精彩花絮

