Informe de MSI² sobre la defensa aérea venezolana genera impacto viral

El análisis del excomandante naval Jesús Romero ha generado un fuerte impacto con más de 69,000 impresiones en redes

El país permanece vulnerable a violaciones aéreas, penetración del narcotráfico y colapso regional en caso de presión militar organizada” — Jesús Romero

MIAMI, FL, UNITED STATES, June 18, 2025 / EINPresswire.com / -- El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²), un think tank conservador y no partidista con sede en Florida, ha generado un amplio debate estratégico tras la publicación del informe del excomandante naval Jesús Romero, titulado “ Estado actual del sistema de defensa aérea de Venezuela ”.El reporte alcanzó más de 69,000 impresiones y más de 1,100 interacciones en menos de 24 horas tras su publicación en X, reflejando su impacto viral entre sectores diplomáticos, de los medios, de exiliados venezolanos y expertos en seguridad regional.Felicitamos a Romero por arrojar luz sobre la realidad operativa más allá de los titulares y los informes que presenta el régimen de Venezuela.Su análisis riguroso y valiente revela el verdadero estado del sistema de defensa aérea venezolano y aporta claridad en un momento crítico para la región.Las claves del artículo sobre la defensa aérea venezolana-Más del 60% del sistema radar está fuera de servicio.-La aviación de combate venezolana se encuentra paralizada o con funciones mínimas.-Zonas enteras del país están sin cobertura aérea, lo que es aprovechado por redes de narcotráfico transnacional.-China e Irán han brindado asistencia técnica parcial, enfocada en proteger al régimen y no al país.-El Cartel de los Soles ha infiltrado estructuras estratégicas como el CODAI, las ZODI y REDI.-La moral, la cohesión interna y la capacidad de interdicción del sistema defensivo están por debajo del umbral mínimo aceptable.“El sistema de defensa aérea venezolano está capturado por intereses políticos y criminales. La ayuda extranjera solo fortalece enclaves específicos del régimen y no contribuye a restaurar capacidades institucionales reales. El país permanece vulnerable a violaciones aéreas, penetración del narcotráfico y colapso regional en caso de presión militar organizada”, declara Jesús Romero en el informe.El reporte se fundamenta en testimonios directos y comunicaciones verificadas de personal activo dentro de la Fuerza Aérea Bolivariana. Las identidades se han protegido por razones de seguridad. Todos los datos han sido contrastados con fuentes abiertas confiables, registros técnicos, reportes internacionales y documentación clasificada disponible.Venezuela no cuenta actualmente con ninguna capacidad de proyección militar efectiva, ni en defensa ni en ofensiva. Las estructuras armadas responden más a intereses ideológicos, criminales y de propaganda que a una doctrina de defensa nacional. La continuidad del régimen depende de mecanismos de represión política más que del poderío militar convencional. La situación compromete la seguridad hemisférica y expone al país a graves vulnerabilidades frente a actores estatales y no estatales.Acceda al artículo completo:Más sobre el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²)MSI² es un centro de pensamiento especializado en inteligencia estratégica, análisis geopolítico y consultoría de seguridad. Fundado con el objetivo de brindar análisis claros, verificables y orientados a la acción, MSI² produce reportes y diagnósticos para tomadores de decisiones en América y el mundo.Siga a MSI² en las redes sociales:LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/miami-strategic-intelligence-institute/about/?viewAsMember=true Substack: https://msi2.substack.com/ X: https://x.com/MSI2_thinktank Instagram: https://www.instagram.com/msi2_thinktank/?utm_source=ig_web_button_share_sheet YouTube: https://www.youtube.com/@MSI2_thinktank

