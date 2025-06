Miami Strategic Intelligence Institute crea una alianza editorial con Diario Las Américas

Este convenio de contenidos entre MSI² y Diario Las Américas se enfoca en temas de análisis geopolítico, militar y estratégico

Es una oportunidad clave para acercar a los lectores hispanos un análisis riguroso de los temas que marcan la agenda global y regional” — Dr. Rafael Marrero

MIAMI, FL, UNITED STATES, June 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Diario Las Américas , el primer periódico en español fundado en el sur de la Florida, y el segundo en español en Estados Unidos, anuncia una colaboración editorial con el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²), think tank conservador y no partidista liderado por el Dr. Rafael Marrero.Gracias a esta alianza, MSI² contribuirá con artículos de análisis geopolítico, económico y de seguridad nacional, abordando temas de alto impacto para la comunidad hispana, como la penetración estratégica de China y Rusia en América Latina, el rol de Estados Unidos en el hemisferio y los principales desafíos globales en materia de defensa, migración y democracia.“Nos honra colaborar con una institución periodística histórica como Diario Las Américas. Es una oportunidad clave para acercar a los lectores hispanos un análisis riguroso de los temas que marcan la agenda global y regional, desde una mirada comprometida con la libertad y los valores democráticos”, afirmó el Dr. Rafael Marrero, fundador de MSI².Por su parte, el equipo editorial de Diario Las Américas destacó que la incorporación de los análisis de MSI² contribuirá a enriquecer su oferta informativa, ofreciendo a sus lectores contenido especializado de alto nivel sobre asuntos internacionales, con énfasis en el impacto directo sobre las Américas y la comunidad hispana en Estados Unidos.Desde su fundación en 1953, Diario Las Américas ha sido un referente del periodismo en español en EE. UU., cubriendo noticias locales, nacionales e internacionales, con una mirada plural y comprometida con los valores democráticos. A lo largo de sus más de 70 años de historia, el medio ha acompañado a generaciones de lectores, y hoy mantiene una fuerte presencia digital, además de su edición impresa semanal, noticiero digital, revistas y proyectos especiales como documentales y suplementos.MSI² se especializa en brindar inteligencia estratégica a gobiernos, empresas e instituciones. Su equipo de expertos en política pública, defensa, relaciones internacionales y economía cuenta con décadas de experiencia en el sector público y privado, desarrollando soluciones prácticas y conocimiento aplicado para enfrentar los desafíos del siglo XXI.Esta alianza editorial reafirma el compromiso compartido de Diario Las Américas y Miami Strategic Intelligence Institute con la difusión de información confiable.Para más información, visite diariolasamericas.com y miastrategicintel.com.Siga a MSI² en las redes sociales:LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/miami-strategic-intelligence-institute/about/?viewAsMember=true Substack: https://msi2.substack.com/ X: https://x.com/MSI2_thinktank Instagram: https://www.instagram.com/msi2_thinktank/?utm_source=ig_web_button_share_sheet YouTube: https://www.youtube.com/@MSI2_thinktank

