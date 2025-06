نيكولا موريس تعلن عن إطلاق 'مايا' في دبي لعرض مجموعة من حقائب هيرميس المنسّقة

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, June 18, 2025 / EINPresswire.com / -- مجموعة خاصة تُعرض وفق مواعيد مسبقة في مطار آل مكتوم الدولي، تجمع بين التراث في عالم الموضة والتصاميم القابلة للاقتناء.أعلنت نيكولا موريس عن الإطلاق الرسمي لـ "مايا"، وهي مجموعة من الحقائب المنسّقة بعناية من دار هيرميس، باتت متاحة الآن في دبي. وتُقدّم هذه الخدمة الخاصة بناءً على مواعيد مسبقة في ExecuJet، مبنى كبار الشخصيات في مطار آل مكتوم الدولي، ما يمنح المهتمّين وعشّاق الموضة فرصة للاطّلاع على هذه القطع التراثية في أجواء خاصة وهادئة.تضم المجموعة قطعًا قديمة، وإصدارات محدودة، بالإضافة إلى حقائب حديثة من طرازات شهيرة مثل "بيركن" و"كيلي"، وذلك بتدرجات لونية وخامات مختلفة. يتم التحقق من أصالة كل قطعة، وتُرفق بعض الحقائب بمستندات أصلية تؤكد مصدرها. كما تتوفر شهادات موثّقة عند الطلب، بما في ذلك وثائق CITES الخاصة بالجلود النادرة.تملك نيكولا موريس خبرة طويلة في مجال الأزياء التراثية والتصاميم القابلة للاقتناء، وقد عملت مع عملاء في لندن وباريس وهونغ كونغ. وتشمل مسيرتها المهنية تعاونات مع متاجر معروفة مثل براونز، دوفر ستريت ماركت لندن، مودا أوبيراندي، ولين كروفورد في هونغ كونغ.وقالت موريس: "يمثل إطلاق ’مايا‘ في دبي استجابة للاهتمام المتزايد بالحفاظ على الموضة واستكشافها من منظور ثقافي. إنها طريقة جديدة للتفاعل مع الحِرفية الراقية من خلال تجربة خاصة ومتفردة."وسيتم عرض مجموعة محدودة من الحقائب داخل صالة كبار الشخصيات في ExecuJet. كما تخطط موريس لتوسيع نطاق التعاونات في المنطقة، بما في ذلك شراكات محتملة مع مؤسسات ثقافية وفنية لتسليط الضوء على العلاقة بين الموضة والإرث الثقافي.للمواعيد والمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.maialuxury.com أو متابعة الحساب @maialuxury على إنستغرام.(النهاية)للتواصل الإعلامي:جيما لاباناالمؤسسة والرئيسة التنفيذية، L’Atelier Consulting: gemma@latelierco.com البريد الإلكتروني:رقم الهاتف: +971 555163914حول مايا لاكشري:"مايا" هي مجموعة خاصة أسستها نيكولا موريس، تركّز على تنسيق وتقديم حقائب هيرميس النادرة والقديمة. يتم اختيار كل قطعة بعناية والتحقق من أصالتها. تُقدَّم هذه الخدمة حاليًا من خلال استشارات خاصة في دبي، مع التركيز على الخصوصية والانخراط الثقافي.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.