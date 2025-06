Delfio sichert sich 1,5 Millionen Euro für Automatisierungsplattform im Einkauf von Unterhaltungselektronik

Keihan Popal und Roy Erdmann, founders Delfio Roy Erdmann und Keihan Popal, founders Delfio Roy Erdmann und Keihan Popal, founders Delfio

AMSTERDAM, NETHERLANDS, June 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- Delfio, das niederländische Start-up, das den internationalen Großhandelsmarkt automatisiert, hat eine Pre-Seed-Investition in Höhe von 1,5 Millionen Euro vom Tech-Investor Peak erhalten. Die datengetriebene Plattform erschließt den grauen Beschaffungsmarkt für Unterhaltungselektronik, indem sie Einkaufsaufträge bündelt und Lieferanten ermöglicht, auf Ausschreibungen zu bieten. Die Gründer Roy Erdmann und Keihan Popal bieten mit Hubs auf jedem Kontinent eine skalierbare Infrastruktur für den globalen Ausbau ihres Einkaufsnetzwerks.

Der weltweite Beschaffungsmarkt für Unterhaltungselektronik hat ein Volumen von 837,4 Milliarden Euro, doch ein Großteil dieses Handels erfolgt über von Herstellern benannte Importeure. Einzelhändler sind dabei auf die Preise dieser Importeure angewiesen oder müssen sich selbst auf dem grauen Markt um bessere Konditionen bemühen. In diesem Markt, in dem Wechselkursschwankungen und Restposten häufig zu günstigeren Preisen führen, bestehen jedoch zahlreiche Herausforderungen. Einzelhändler müssen Kontakt zu verschiedenen Händlern aufnehmen, die zuvor als Lieferanten zugelassen werden müssen. Zudem variieren die Lieferbedingungen stark und auch Prozesse rund um Garantie und Qualitätssicherung sind uneinheitlich.

Delfio verbindet die Interessen von Einzelhändlern und Lieferanten, indem es Einkaufsaufträge bündelt und so bessere Preise erzielt, und gleichzeitig den gesamten Einkaufsprozess bis zur Lieferung übernimmt. Die Plattform ist in dieser Woche gestartet, baut jedoch auf der langjährigen Markterfahrung der Gründer Roy Erdmann und Keihan Popal auf.

“Die weltweite Distribution von Unterhaltungselektronik ist nach wie vor fragmentiert, ineffizient und weitgehend intransparent. Mit Delfio bauen wir eine automatisierte Plattform, die Einkäufern auf Basis von Daten direkten Zugang zu Distributoren und dem offenen Markt ermöglicht. Wir übernehmen dabei den gesamten Prozess, und somit auch die Risiken,” erklärt Roy Erdmann, Mitgründer und CEO von Delfio.

Datengetriebene Skalierbarkeit

Delfio bündelt Ausschreibungen von Einzelhändlern, um mit höherem Volumen bessere Preise bei den weltweit 35.000 Lieferanten von Marken wie Apple, Samsung und JBL zu erzielen. Über Hubs in den USA, Dubai, Hongkong und Amsterdam übernimmt das Unternehmen den Beschaffungsprozess. Bestellungen werden an die Hubs geliefert, dort auf Stückzahlen, Seriennummern und Qualität geprüft und anschließend an den Einkäufer verschickt. Zudem verfügt Delfio über die finanziellen Mittel, um die Einkaufsanforderungen der Einzelhändler zu erfüllen, was ihnen garantiert, dass Bestellungen zu ihren Bedingungen gesichert geliefert werden. Lieferanten hingegen erhalten ihre Zahlungen innerhalb von 48 Stunden direkt von Delfio.

“Delfio adressiert ein grundlegendes Problem in einem Markt mit einem Volumen von mehreren Hundert Milliarden. Die Kombination aus Automatisierung, datenbasierter Entscheidungsfindung und einem klaren Fokus auf Zuverlässigkeit positioniert Delfio optimal, um diesen Markt grundlegend zu verändern. Wir sehen enormes Wachstumspotenzial und freuen uns, Roy, Keihan und das Team bei ihrer Mission zu unterstützen, den weltweiten B2B-Einkauf neu zu definieren,” sagt David Zwagemaker, Partner bei Peak.



