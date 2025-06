KAVVO Lance Officiellement la Première Montre Connectée à Active Luminous, KAVVO Oyster Elite au BEYOND Expo 2025

Lancement officiel Active Luminous Système KAVVO Oyster Elite 3101 Noir Rétro

Lors du BEYOND Expo à Macao, KAVVO a présenté en avant-première mondiale l'Oyster Elite, première montre connectée dotée d'un système d'éclairage actif.

KAVVO ravi de recevoir le Innovation Award pour l'Oyster Elite, première montre connectée dotée d'un système d'éclairage actif. Une innovation qui horlogerie traditionnelle et technologie d'avenir.” — Derek Li, Fondateur & CEO de KAVVO.

FRANCE, June 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Lors de la 5ᵉ édition du BEYOND Expo à Macao, KAVVO (Stand S35), innovateur mondial de montres connectées stylisées de nouvelle génération, a dévoilé officiellement la série KAVVO Oyster Elite —— première montre connectée au monde équipée d'un Active Luminous System !Fusionnant un design avant-gardiste et une technologie de pointe, la KAVVO Oyster Elite redéfinit les possibilités des montres connectées, offrant une nouvelle dimension d'innovation tant esthétique que fonctionnelle. Le lancement a suscité une attention considérable et a reçu le BEYOND Innovation Award décerné par le comité d'organisation, soulignant le potentiel polyvalent des montres connectées nouvelle génération.La série KAVVO Oyster Elite introduit une avancée révolutionnaire en intégrant l'Active Luminous System —— une première dans l'industrie. En 1915, le pionnier horloger Panerai révolutionna la mesure du temps avec son brevet Radiomir, créant la première montre luminescente au monde au radium. Cette invention fondatrice jeta les bases des montres luminescentes modernes.110 ans plus tard, KAVVO écrit le chapitre suivant de l'histoire horlogère en intégrant pour la première fois un système de luminescence active dans une montre connectée. Cette innovation redéfinit non seulement l'esthétique fonctionnelle, mais incarne aussi une nouvelle ère où l'horlogerie traditionnelle épouse la technologie intelligente, suite aux révolutions quartz et électronique du siècle dernier.La série KAVVO Oyster Elite est équipée du smartment osicle 1.0GT, alliant ingénierie de précision et innovation de pointe. Doté de l'Active Luminous System breveté, il établit un nouveau standard de visibilité et de design. Son boîtier full frame en acier inoxydable 316L rend hommage au savoir-faire horloger intemporel avec son bezel chronographe rotatif —— clin d'œil aux garde-temps classiques. L'expérience est rehaussée par le Piston-Button(innovation brevetée), offrant une interaction tactile intuitive.Cette fusion harmonieuse d'élégance classique et d'innovation intelligente fait de l'Oyster Elite une déclaration audacieuse où la tradition rencontre l'avenir de la technologie wearable.Caractéristiques Clés de la Série Oyster Elite- Écran OLED Retina- Puissance graphique élevée- Bezel Chronographe Rotatif- Piston-Button- 100+ Modes Sport- Nombreux cadrans gratuits- Suivi pas/calories/sommeil- Autonomie de 10 jours- Rappels informations/santé- Rythme cardiaque/oxygène sanguin/stressLa série KAVVO Oyster Elite est désormais lancée mondialement en deux déclinaisons élégantes : Noir Rétro (Code 3101) et Vert Glacier (Code 3102).Découvrez la fusion d'élégance intemporelle et d'innovation intelligente : https://kavvo.com/ À Propos de KAVVOKAVVO, marque stylish-tech fondée en 2021 par des élites mondiales du design et de la technologie, défie la monotonie du design industriel par une standardisation excessive. Elle propose des expériences produits uniques mêlant fonctionnalité et innovation audacieuse.S'appuyant sur l'intégration des ressources singapouriennes et le design avant-gardiste européen, son centre d'ingénierie en Chine transforme la créativité en innovations tangibles. Par sa collaboration avec des experts pluridisciplinaires, KAVVO réinvente la rencontre entre élégance et intelligence.Avec des brevets révolutionnaires (Gear-Link, Super-Glow, Piston-Button, Active Luminous), KAVVO a remporté de nombreuses distinctions internationales.Porté par ses solides capacités en design et ingénierie, KAVVO s'impose comme un pionnier de l'innovation stylish-tech mondiale.Plus d'informations : https://kavvo.com/ Contact presse : social@kavvo.com

KAVVO Oyster Elite

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.