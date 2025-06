Significant support from World Bank in implementing major projects

Антић је на скупу "CO2 – могућности прикупљања, коришћења и складиштења" (CCUS) истакао да би у први план требало ставити одговоран однос према животној средини у смислу коришћења фосилних горива и нових технологија које треба да смање емисију угљен-диоксида. Наша земља је, како је подсетио, прошла озбиљан пут како би се нашла међу 24 државе у свету које су део тима који треба да обезбеди да се фосилна горива користе на одговоран начин. Србија, као мала земља, има изузетно значајне ресурсе угља и мора пронаћи начин како би се они до краја искористили, објаснио је министар. Он је најавио да ће се убудуће примењивати најсавременије технологије које треба да штите животну средину, и истакао да је реч о пројектима који се налазе у пилот фази. На данашњем скупу, фокус је био на кључним изазовима у технологији прикупљања и складиштења угљеника, као и начинима на које CCUS може да задовољи економске, енергетске и безбедносне приоритете у Србији, али и у региону. Такође, указано је и на развој модерних технологија за CCUS, које представљају водећу могућност за све земље које желе да наставе коришћење сопствених резерви угља за производњу електричне енергије и индустријску производњу, али без штетног утицаја на животну средину. Поред представника Министарства рударства и енергетике, на скупу су учествовали и представници ЕПС-а, НИС-а, Србијагаса, АЕРС-а, Рударско-геолошког факултета и Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Допринос раду пружили су и представници страних институција - North American Carbon Capture and Storage, US Department of energy, University of Bergen, Bellona Europa, Global CCUS Institue, Rice University, амбасада Канаде, Шведске, Норвешке и Немачке, као и представници САД, Финске, Данске, Бугарске и других земаља и Делегације ЕУ у Србији.

