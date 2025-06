Hypertherm 海宝将 Powermax 系列等离子切割与气刨系统保修期延长一倍

Powermax® Series Powermax 6 Years Warranty

HANOVER, N.H., NH, UNITED STATES, June 19, 2025 / EINPresswire.com / -- 美国知名的工业切割系统及软件制造商 Hypertherm Associates 海宝公司宣布,将其 Powermax® 等离子切割机的保修期由三年延长至六年。自2025年1月1日起交付的所有 Powermax 等离子或气刨系统客户,均可追溯享受延长保修。“Hypertherm Associates 引以为傲的是,提供业界可靠的等离子系统,”Hypertherm Associates 总经理 Erik Brine 表示。“将保修期从三年延长至六年,既体现了我们对自身等离子技术的信心,也彰显了我们对客户投资安心的承诺。”Powermax系列专为满足多样化金属加工需求而设计,包括七款便携式专业级等离子系统,可轻松可靠地切割和气刨厚度达1.5英寸(38毫米)的金属。除可靠性之外,Powermax 系列还通过丰富的手动与自动切割及气刨功能,为制造商带来更高灵活性和更多应用。现有 Powermax客户建议保留标注交付日期的发票或收据,但无需进行任何其他操作,即可享受新的六年保修政策。关于 Hypertherm Associates 海宝:Hypertherm Associates 海宝是一家总部位于美国的工业切割产品和软件制造商。其产品,包括海宝等离子系统和 OMAX 水刀系统,被世界各地的公司用于建造船舶、飞机和轨道车;建造钢结构建筑、制造重型设备、安装风力涡轮机等等。除切割系统外,公司还开发了性能和可靠性值得信赖的 CNC 和软件,从而提高了成千上万家企业的生产率和盈利能力。Hypertherm Associates 海宝始创于 1968 年,是一家 100% 员工持股的公司,约有 2,000 名员工,其业务运营和合作伙伴代表遍布全球。更多详情可访问 www.HyperthermAssociates.com

