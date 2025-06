Hypertherm 海寶將 Powermax 系列等離子切割與氣刨系統保修期延長一倍

Powermax® Series Powermax 6 Years Warranty

HANOVER, N.H., NH, UNITED STATES, June 19, 2025 / EINPresswire.com / -- 美國知名的工業切割系統及軟體製造商 Hypertherm Associates 海寶公司宣佈,將其 Powermax® 等離子切割機的保修期由三年延長至六年。 自2025年1月1日起交付的所有Powermax等離子或氣刨系統客戶,均可追溯享受延長保修。“Hypertherm Associates 引以為傲的是,提供業界可靠的等離子系統,”Hypertherm Associates 總經理 Erik Brine 表示。 “將保修期從三年延長至六年,既體現了我們對自身等離子技術的信心,也彰顯了我們對客戶投資安心的承諾。”Powermax系列專為滿足多樣化金屬加工需求而設計,包括七款便攜式專業級等離子系統,可輕鬆可靠地切割和氣刨厚度達1.5英寸(38毫米)的金屬。 除可靠性之外,Powermax 系列還通過豐富的手動與自動切割及氣刨功能,為製造商帶來更高靈活性和更多應用。現有 Powermax客戶建議保留標註交付日期的發票或收據,但無需進行任何其他操作,即可享受新的六年保修政策。關於 Hypertherm Associates 海寶:Hypertherm Associates 海寶是一家總部位於美國的工業切割產品和軟體製造商。 其產品,包括海寶等離子系統和 OMAX 水刀系統,被世界各地的公司用於建造船舶、飛機和軌道車; 建造鋼結構建築、製造重型設備、安裝風力渦輪機等等。 除切割系統外,公司還開發了性能和可靠性值得信賴的 CNC 和軟體,從而提高了成千上萬家企業的生產率和盈利能力。 Hypertherm Associates 海寶始創於 1968 年,是一家 100% 員工持股的公司,約有 2,000 名員工,其業務運營和合作夥伴代表遍佈全球。 更多詳情可訪問 www.HyperthermAssociates.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.