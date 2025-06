Hypertherm, Powermax® 시리즈 보증 기간 2배 연장

Powermax® Series

HANOVER, N.H., NH, UNITED STATES, June 19, 2025 / EINPresswire.com / -- 미국 기반의 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어 선도 제조업체인 Hypertherm Associates는 자사의 Powermax® 플라즈마 절단기 보증 기간을 기존 3년에서 6년으로 연장한다고 발표했다. 2025년 1월 1일 이후 Powermax플라즈마 또는 가우징 시스템을 인도받은 모든 고객은 소급 적용을 통해 연장된 보증 혜택을 누릴 수 있다.“Hypertherm Associates는 업계에서 가장 신뢰할 수 있는 플라즈마 시스템을 제공하는 것을 자랑스럽게 생각합니다.” — Erik Brine, Hypertherm Associates 총괄 매니저“보증 기간을 3년에서 6년으로 연장한 것은 당사 플라즈마 기술에 대한 자신감과 고객이 투자한 장비에서 안심할 수 있는 가치를 보장하려는 우리의 의지를 보여줍니다.”다양한 금속 작업자의 요구를 충족하도록 설계된 Powermax시리즈는 최대 1.5인치(38mm)의 금속을 손쉽고 안정적으로 절단·가우징할 수 있는 7종의 휴대용 전문 플라즈마 시스템 라인업을 포함한다. 또한 Powermax시스템은 수작업 및 자동화 절단·가우징 기능을 폭넓게 제공하여 제조업체에 높은 유연성을 제공한다.기존 Powermax고객은 배송일이 기재된 인보이스 또는 영수증을 보관할 것을 권장하지만, 파워맥스 전원장치에 대한 신규 6년 보증 혜택을 받기 위해 별도의 조치를 취할 필요는 없다.Hypertherm Associates 소개:Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있고 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은www.HyperthermAssociates.com을 참조하세요.

