Hypertherm Powermax シリーズ保証期間２倍延長のお知らせ

Powermax® Series

HANOVER, N.H., NH, UNITED STATES, June 19, 2025 / EINPresswire.com / -- 米国拠点の産業用切断システムとソフトウェアのリーディングメーカーである Hypertherm Associates は、 Powermax プラズマ切断機の保証期間を従来の3年から6年に延長すると発表いたしました。2025年1月1日以降に Powermax プラズマまたはガウジングシステムを購入したすべてのユーザー様は、遡及的にこの延長保証の対象となります。Hypertherm Associates は業界で最も信頼性の高いプラズマシステムの製造、提供に自信を持っております。Erik Brine Hypertherm Associates ゼネラルマネージャーは「保証期間を3年から6年に延長することは、当社のプラズマ技術に対する自信と、ユーザー様の投資に対する安心を提供するというコミットメントを示すものです」と述べました。多様な金属加工のニーズに対応するために設計された Powermax シリーズは、最大1.5インチ(38mm)の金属を容易かつ確実に切断およびガウジングできる7機種の携帯型プロフェッショナルグレードプラズマシステムで構成されています。信頼性に加え、Powermax システムは手動および自動の金属切断とガウジング機能を幅広く提供し、ユーザー様に高い柔軟性をもたらします。既存の Powermax 顧客は納品日が記載された請求書または領収書を保管して頂くことをお勧めしておりますが、Powermax 電源ユニットの新6年保証を受けるために特別な手続きを行う必要はございません。Hypertherm Associates について:Hypertherm Associates は、米国に本社を置く、工業用切断製品とソフトウェアの製造メーカーです。Hypertherm のプラズマと OMAX のウォータージェットシステムを含むその製品は、船舶、航空機、鉄道車両の製造、鉄骨建造物の建設、重機の組み立て、風力タービンの建築などを行う世界中の企業により使用されています。切断システムに加え、同社の作成する CNC とソフトウェアはお客様から高い信頼をお寄せいただいており、何十万ものビジネスの生産性と収益性の向上に貢献してきました。1968 年に設立された Hypertherm Associates は、100% 社員持ち株制度で、世界各国の操業拠点や提携業務を含めておよそ 2,000 人の社員が働いています。詳細は www.HyperthermAssociates.com をご覧ください。

