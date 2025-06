Plan to increase minimum wage in two phases

Вучић је на конференцији за новинаре у Влади Србије, одржаној поводом ревизије трогодишњег аранжмана из предострожности са Међународним монетарним фондом (ММФ), рекао да је то значајно и да се Влада потрудила да то буде највеће повећање. Он је истовремено рекао да ће универзитетским професорима плате бити повећане за два одсто, уз напомену да је реч о трајном повећању. Такође, како је најавио, у здравству и установама социјалне заштите плате ће бити веће за три одсто, док ће плате запосленима у војсци и полицији од јануара 2016. године биће увећане два одсто. Према његовим речима, ММФ је сматрао да војсци и полицији не треба повећати плате, при чему су преговори у једном тренутку због тога били у кризи, али су аргументи Владе били коректни. Премијер је најавио да ће бити повећане плате и свима онима у јавном сектору који су имали примања испод 25.000 динара. Вучић је рекао и да ће пензије бити линеарно повећане за 1,25 одсто, а с обзиром на то да у Србији укупан број пензионера износи 1.736.154, од чега 60 одсто није било суочено са смањењем пензија, они ће овим повећањем имати веће пензије и у реалном смислу због нулте стопе инфлације. Наша одлука је да за све пензионере, како оне са ниским, тако и оне са већим пензијама, линеарно повећамо пензије за 1,25 одсто, поновио је Вучић и додао да је ММФ захтевао да повећање пензија буде ниже с обзиром на то да то повећање представља веће оптерећење по буџет од плата. Премијер је најавио и да претплата за Радио-телевизију Србије и Радио-телевизију Војводине неће прећи 150 динара. Он је, образлажући одлуку Владе о повећању плата и пензија, а имајући у виду да ће повећање донети грађанима бар неки бољитак, рекао да су овом одлуком о претплати желели да допринесу том бољитку. Да би се то омогућило, држава ће из буџета исплатити четири милијарде динара за рад те две телевизијске куће, истакао је Вучић.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.