Carccu® Feinkostpapier mit Kundenaufdruck erhält im globalen Wandel zu PFAS-freien Lebensmittelverpackungen Anerkennung

SASTAMALA, PIRKANMAA, FINLAND, June 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Das finnische Verpackungsmittelunternehmen Carccu® wurde kürzlich in einem Bericht von Grand View Research für seinen Beitrag zum Marktwachstum bei PFAS-freien Lebensmittelverpackungen hervorgehoben. Das Unternehmen fertigt Feinkostpapiere ohne PFAS-Chemikalien , die sowohl im nordischen Raum als auch in anderen Teilen der Welt an Unternehmen der Lebensmittelindustrie geliefert werden.Diese Anerkennung kommt zu einem Zeitpunkt, da die globale Lebensmittelverpackungsindustrie dabei ist, auf die zunehmenden gesundheits- und umweltbezogenen Bedenken in Verbindung mit Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) zu reagieren. Die Verwendung von PFAS, die weitgehend wegen ihrer Beständigkeit gegen Fett und Feuchtigkeit eingesetzt werden, wird aufgrund ihres dauerhaften Verbleibs in der Umwelt und eines potenziellen Zusammenhangs mit Gesundheitsrisiken schrittweise eingestellt. Laut Grand View Research wurde der Markt für PFAS-freie Lebensmittelverpackungen im Jahr 2024 mit 40,4 Mrd. USD bewertet und soll bis 2030 58,79 Mrd. USD erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 6,5 % entspricht.Funktionelle Barrieren ohne PFASFeinkostpapiere, die in gewerblichen Küchen eingesetzt werden, müssen hinsichtlich ihrer Eigenschaften grundlegende Anforderungen erfüllen und insbesondere eine hohe Fett- und Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen. Diese Eigenschaften sind für die Verpackung von Lebensmitteln wie Gebäck, Burgern und anderen Speisen mit hohem Fett- oder Ölgehalt unerlässlich, und zwar ohne dabei die Lebensmittelsicherheit zu beeinträchtigen.Carccureagiert auf diese Anforderungen durch Barrierebeschichtungen, die ohne PFAS auskommen. Stattdessen nutzt das Unternehmen alternative Methoden und Materialien, die ausreichend Schutz beim Lebensmittelkontakt gewährleisten. Diese Lösungen wurden entwickelt, um die Erwartungen der Lebensmittelindustrie zu erfüllen und gleichzeitig den Einsatz von dauerhaften Chemikalien zu vermeiden.Individuell bedrucktes Feinkostpapier für Restaurants und LieferdiensteDer Individualdruck stellt bei Carccudas Kernstück des Feinkostpapiersortiments dar. Diese Papiere können Logos oder Designelemente enthalten, welche die Visualität und Markenbildung der Lebensmittelunternehmen unterstützen. Sie werden von Restaurants, Cafés, Bäckereien und Lieferdiensten verwendet und dienen für eine Vielzahl von Lebensmitteln als Verpackung und Tabletteinlage zugleich.Dank jahrzehntelanger Erfahrung im Flexodruck ist Carccu in der Lage, gemeinsam mit seinen Kunden Feinkostpapiere zu entwickeln, die den täglichen geschäftlichen Anforderungen gerecht werden. Im Druckprozess werden wasserbasierte Farben eingesetzt, um Lebensmittelsicherheitsvorschriften, einschließlich der Schweizer Verordnung, einzuhalten und dabei gleichzeitig die Präzision und Haltbarkeit des Druckdesigns zu gewährleisten.Holzbasierte Materialien mit ZertifizierungDie Feinkostpapiere von Carccuwerden aus rückverfolgbaren Holzrohstoffen gefertigt, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Diese Materialien erfüllen die geforderten Normen für Lebensmittelsicherheit und Funktionalität und sind sowohl nach FSCChain of Custody (Forest Stewardship Council) als auch nach PEFC Chain of Custody (Programme for the Endorsement of Forest Certification) zertifiziert.Die Papiere sind zur industriellen Kompostierung vorgesehen, erfüllen funktionale Verpackungsanforderungen und gleichzeitig die Anforderungen an die Beschaffung. Dank ihrer Zusammensetzung können Lebensmittelunternehmen den Erwartungen hinsichtlich erneuerbarer und verantwortungsvoll eingesetzter Materialien besser nachzukommen.Herstellung von Feinkostpapieren nach dokumentierten UmweltstandardsIn allen Abläufen von Carccuwerden sicherheitsorientierte und ressourcenschonende Methoden umgesetzt. Die Produktionsstätte im finnischen Sastamala läuft zu 100 % mit fossilfreiem Strom. Die Recyclingquote von 99,9 % wird eingehalten, wobei 99,5 % der Nebenströme wieder zum Einsatz kommen.Bei individuell bedruckten Feinkostpapieren werden Druckfarben auf Wasserbasis eingesetzt, die den Vorschriften der Schweizer Verordnung für Lebensmittelkontakt entsprechen. Carccuist nach ISO 14001 zertifiziert und hält FSC- und PEFC Chain of Custody-Zertifizierungen, um die Rückverfolgung in der Materialbeschaffung sicherzustellen.Alternativen für Feinkostpapier im wachsenden Sektor für LebensmittelverpackungenLaufende Änderungen bei Normen für Lebensmittelverpackungen und ständige Marktentwicklungen haben Produktsicherheit, Rückverfolgbarkeit und visuelle Beschaffenheit stärker in den Vordergrund gerückt. Als Antwort darauf sind PFAS-freie, individuell bedruckte Feinkostpapiere als praxistaugliche Lösung in vielen Bereichen des Lebensmittelsektors entstanden. Zukünftig werden Papier und Kartonagen in wachsendem Maße für PFAS-freie Verpackungen eingesetzt, da sie gut mit funktionellen Barrieren versehen werden können und die sich ändernden Normen erfüllen. Carccuträgt zu dieser Entwicklung bei, indem es Feinkostpapiere konzipiert, die normenkonform sind und nicht nur Qualitäts- und Funktionsansprüchen gerecht werden, sondern mit ihrem individuellen Aufdruck auch den Anforderungen an die Markenbildung.

