DXRacer, 전설적인 저격수 kennyS와 손잡고 e스포츠 역사의 새로운 장을 열다

— 장인정신으로 클래식을 기리고, 혁신을 통해 미래를 포용하다

SEOUL, SOUTH KOREA, June 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- [전설적인 동맹: 최고의 영광과 탁월한 장인정신의 융합]

DXRacer는 오늘 CS:GO의 전설이자 2015년 메이저 챔피언이자 10회 MVP를 수상한 kennyS(케니 슈럽)와 글로벌 전략적 파트너십을 공식 발표했습니다. 이를 통해 그는 DXRacer의 첫 글로벌 브랜드 홍보대사로 임명되어 DXRacer의 게이밍 의자 및 책상 제품군을 대표하게 됩니다.

이번 협업은 "시대를 정의하는 두 아이콘"의 만남일 뿐만 아니라, 10년에 걸친 e스포츠 향수에 대한 헌사이기도 합니다.

e스포츠 역사상 가장 뛰어난 저격수 중 한 명인 kennyS는 번개처럼 빠른 플릭과 공격적인 플레이스타일로 유명하며, AWP 전술을 재정의하고 근접전에서도 소총수들에게 공포를 심어주었습니다.

DXRacer는 2006년 프로 게이밍 의자 부문을 개척한 이후, 경쟁 e스포츠의 인체공학적 기준을 끊임없이 혁신해 왔습니다.

[Martian-Pro 시리즈 전동 게이밍 의자]

이번 파트너십을 통해 출시된 DXRacer의 업계 최초 전동 혁신 기술인 Martian-Pro 시리즈 전동 게이밍 의자는 프리미엄 게이밍의 탁월함을 재정의합니다.

1. 업계 최초 전동 조절 기능

원터치 리클라이닝(90°–135°)으로 정밀한 저격이나 격렬한 공격에 적합한 최적의 각도로 즉시 고정됩니다.

2. 4D 구역별 요추 지지

사용자 지정 가능한 구역은 척추 곡선에 맞춰져 장시간 사용에도 피로감을 덜어줍니다.

3. 대용량 리튬 이온 배터리

한 번 충전으로 360시간 무선 사용 가능, 게이머를 전력 부족으로부터 해방시켜 줍니다.

4. 4D 다방향 자석 팔걸이

키보드, 마우스, 컨트롤러 등 어떤 자세에서도 팔을 완벽하게 지지합니다.

5. 지능형 환기 시스템

보텍스 팬과 벌집 형태의 공기 흐름 설계가 빠른 냉각 효과를 제공하여 지속적인 편안함을 제공합니다.

6. 트리플 모드 난방

낮음/중간/높음 설정으로 추위로 인한 뻣뻣함을 완화하고 전술적인 민첩성을 유지합니다.

7. 요추 마사지 매트릭스

6가지 모드를 갖춘 8점 진동 어레이로 근육 이완을 집중적으로 지원합니다.

[10년간의 시너지: 미약한 시작에서 세계적인 강자로]

DXRacer와 kennyS의 인연은 e스포츠의 선구자 시절부터 시작되었습니다. 프랑스의 천재 kennyS가 Team EnVyUs 유니폼을 입고 4개월 후 세계 최고의 트로피를 차지했을 때, DXRacer는 그와 떼려야 뗄 수 없는 동맹을 맺었습니다. 신인 시절 LAN 카페 예선을 뚫고 올라온 것부터 메이저 대회에서 "AWP의 신"으로 떠오른 것까지, 꼼꼼한 장비 조정부터 스포트라이트 아래 펼쳐지는 승리의 함성까지, DXRacer는 모든 중요한 경기 포인트에서 그의 묵묵한 조력자였습니다.

초창기: 업계가 게이밍 의자를 단순한 "게이밍 주변기기"로 치부했던 시절, DXRacer는 프로 e스포츠를 위한 토너먼트급 인체공학적 기준을 확립했습니다.

현재: 덧없는 마케팅 전략에 집착하는 시대 속에서, DXRacer는 kennyS와 협력하여 한 세대의 e스포츠 추억을 되살리고 있습니다.

DXRacer에게 유산이란 과거를 재현하는 것이 아니라, 역사를 통해 미래를 밝히는 것입니다.

​​[DXRacer 소개]​​

​1. 게이밍 의자 부문 창시자​

모터스포츠 유산에서 탄생한 DXRacer의 전신은 FIA 인증 레이싱 시트 전문 기업으로, 명문 자동차 브랜드와 협력해 왔습니다. 3년간의 연구 개발과 10,000회 이상의 테스트를 거쳐, DXRacer는 레이싱 시트 엔지니어링을 인체공학적인 게이밍 의자에 접목했습니다. 2006년, 획기적인 포뮬러 시리즈는 게이밍 의자 시대의 서막을 열었습니다.

2. 독립적인 e스포츠 인증 기관

독점적인 R&D, 제조 및 FIA 규정을 준수하는 생산 역량을 갖춘 완전히 독립적인 브랜드인 DXRacer 시트는 글로벌 인증을 충족합니다. 20년간 쌓아온 전문성은 최고의 자수, 가죽 공예, 그리고 내구성을 제공합니다.

3. 글로벌 게이머들이 선호하는 선택

WCG, 스타워즈, XPL 등 전 세계 프리미어 리그 및 팀들과 파트너십을 맺은 DXRacer는 중국 최고의 e스포츠 서킷에서 공식 좌석으로 자리매김하고 있습니다.

4. 게이밍 의자를 발명하고, 편안함을 정의하다

전 세계 게이머들에게 감사하며, DXRacer는 이러한 성과를 단지 시작에 불과하다고 생각합니다. DXRacer는 최고의 e스포츠 라이프스타일 생태계를 조성하기 위해 끊임없이 혁신을 거듭할 것입니다.

