DXRacer تتعاون مع القناص الأسطوري kennyS لكتابة فصل جديد في إرث الرياضات الإلكترونية

— تكريم الكلاسيكيات ببراعة، واحتضان المستقبل من خلال الابتكار

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, June 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- [تحالف أسطوري: مزيج من المجد العريق والحرفية المتقنة]

أعلنت DXRacer اليوم رسميًا عن شراكة استراتيجية عالمية مع أسطورة CS:GO، بطل Major لعام 2015، والحائز على جائزة أفضل لاعب 10 مرات kennyS (كيني شروب)، وذلك بمناسبة تعيينه أول سفير عالمي لعلامة DXRacer التجارية، ممثلًا المجموعة الكاملة من كراسي ومكاتب الألعاب التي تقدمها العلامة التجارية.

لا يقتصر هذا التعاون على جمع اثنين من "أيقونتي عصر جديد"، بل يمثل أيضًا تكريمًا يمتد لعقد من الزمن لحنين الرياضات الإلكترونية.

باعتباره أحد أبرز القناصين في تاريخ الرياضات الإلكترونية، يشتهر kennyS بسرعته الفائقة وأسلوب لعبه العدواني، الذي أعاد تعريف تكتيكات AWP وبثّ الرعب في قلوب لاعبي الرماية حتى في المسافات القريبة.

منذ ريادتها لفئة كراسي الألعاب الاحترافية عام ٢٠٠٦، دأبت DXRacer على إحداث ثورة في معايير راحة اللاعبين في الرياضات الإلكترونية التنافسية.

[كرسي الألعاب الكهربائي من سلسلة Martian-Pro]

يُطرح كرسي الألعاب الكهربائي من سلسلة Martian-Pro، وهو أول ابتكار آلي من DXRacer في هذا المجال، لأول مرة من خلال هذه الشراكة، ليُعيد تعريف التميز في الألعاب المتميزة:

١. تعديل آلي هو الأول من نوعه في هذا المجال

إمالة بلمسة واحدة (٩٠ درجة - ١٣٥ درجة)، تُثبّت فورًا في الزوايا المثالية لدقة القنص أو العدوانية المطلقة.

٢. دعم قطني رباعي الأبعاد

مناطق قابلة للتخصيص تتكيف مع انحناءات العمود الفقري، مما يُقلل من التعب أثناء جلسات الماراثون.

٣. بطارية ليثيوم أيون عالية السعة

عمر بطارية لاسلكي يصل إلى 360 ساعة لكل شحنة، مما يُحرر اللاعبين من قيود الطاقة.

4. مساند أذرع مغناطيسية متعددة الاتجاهات رباعية الأبعاد

دعم كامل للذراعين في مختلف الأوضاع، سواءً مع لوحة المفاتيح أو الماوس أو وحدة التحكم.

5. نظام تهوية ذكي

مروحة دوامية وتصميم تدفق هواء على شكل قرص العسل يضمنان تبريدًا سريعًا لراحة مُستدامة.

6. تدفئة ثلاثية الأوضاع

تُخفف الإعدادات المنخفضة/المتوسطة/العالية من تصلب العضلات الناتج عن البرد، مما يُحافظ على البراعة التكتيكية.

7. مصفوفة تدليك أسفل الظهر

مصفوفات اهتزاز من 8 نقاط مع 6 أوضاع لتخفيف آلام العضلات المُستهدفة.

عقد من التعاون: من بدايات متواضعة إلى هيمنة عالمية]

نشأت العلاقة بين DXRacer وkennyS في عصر الرياضات الإلكترونية الرائد. عندما ارتدى اللاعب الفرنسي الموهوب قميص فريق EnVyUs لأول مرة، ليفوز بأعرق كأس في العالم بعد أربعة أشهر، أقامت DXRacer معه تحالفًا لا ينفصم. من أيامه الأولى في تصفيات LAN Cafe إلى صعوده كـ"بطل AWP" في المراحل الرئيسية، ومن التعديلات الدقيقة للمعدات إلى الزئير المنتصر تحت الأضواء، وقفت DXRacer كحليف صامت له في كل نقطة حاسمة في المباراة.



البدايات: بينما اعتبرت الصناعة كراسي الألعاب مجرد "أجهزة ألعاب ملحقة"، وضعنا معايير راحة عالية المستوى للرياضات الإلكترونية الاحترافية.



اليوم: في عصرٍ مهووسٍ بالحيل التسويقية العابرة، نتعاون مع kennyS لإعادة إحياء ذكريات جيلٍ كاملٍ من الرياضات الإلكترونية.

بالنسبة لنا، لا يعني الإرث تكرار الماضي، بل ترك التاريخ ينير دروب المستقبل.

[حول DXRacer]

1. مُبتكر فئة كراسي الألعاب

انطلاقًا من إرثها العريق في رياضة السيارات، تخصصت DXRacer، الشركة السابقة، في مقاعد السباق المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، بالتعاون مع نخبة من علامات السيارات. بعد 3 سنوات من البحث والتطوير وأكثر من 10,000 اختبار، طوّرنا هندسة مقاعد السباقات لتتحول إلى كراسي ألعاب مريحة. في عام 2006، أطلقت سلسلة Formula الرائدة عصر كراسي الألعاب.

2. هيئة الرياضات الإلكترونية المستقلة

بصفتها علامة تجارية مستقلة تمامًا تتمتع بأبحاث وتطوير وتصنيع خاصين بها، وقدرات إنتاج متوافقة مع معايير الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، تُلبي مقاعد DXRacer الشهادات العالمية. خبرتنا الممتدة لعشرين عامًا تُقدم تطريزًا وحرفية جلدية ومتانة لا مثيل لها.



3. الخيار المفضل للاعبين العالميين



بشراكتها مع دوريات رياضية عالمية (WCG، StarsWar، XPL) وفرق عالمية، تظل DXRacer المقر الرسمي لأفضل منافسات الرياضات الإلكترونية في الصين.



4. ابتكار كرسي الألعاب، تعريف الراحة



نشكر اللاعبين في كل مكان، ونعتبر إنجازاتنا مجرد مقدمة. ستواصل DXRacer الابتكار لصياغة أفضل بيئة رياضية إلكترونية.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.