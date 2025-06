迪銳克斯DXRACER攜手傳奇狙擊手kennyS，共啟電競傳承新篇章

KennyS X DXRACER 合作 火星Pro KennyS 傳奇狙擊手 迪銳克斯

——以匠心致敬經典,以創新奔赴未來

台北, TAIWAN, June 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- 【傳奇加冕:巔峰榮耀與匠心的雙向奔赴】

迪銳克斯DXRACER今日正式宣布,與CS傳奇巨星、2015年Major冠軍及10次MVP得主kennyS(Kenny Schrub)達成全球戰略合作-kennyS成為迪銳克斯首位全球品牌大使,代言迪銳克斯全系列電競桌椅。

這不僅是兩大「時代標竿」的巔峰碰撞,更是一場跨越十年的電競情懷共鳴。

作為電競史上最具統治力的狙擊手之一,kennyS以令人印象深刻的超快甩槍和激進遊戲風格著稱,他的風格後來成為一種獨特的AWP風格,也讓步槍手們意識到狙擊手在近點的恐怖之處

而迪銳克斯自2006年首創專業電競椅以來,始終以人體工學革新定義職業賽場標準。

【關於火星Pro系列電動電競椅】

這次kennyS帶給大家的是火星Pro系列電動電動椅,是迪銳克斯業界首創電動調節,引領高端品質的次世代遊戲神器電動電競椅。

業界首創電動調節:90~135°一鍵調節,隨按隨停,讓你在遊戲中輕鬆找到最適合自己的角度,無論是狙擊還是衝鋒,都能保持最佳狀態。

內建4D分區腰調:可分區調節,精準貼合腰部曲線,長時間遊戲也不會感到疲勞,讓你始終保持巔峰操作。

鋰離子高能量動力電池:單次充電續航360小時,無線使用較自由,再也不用擔心電量問題會影響遊戲體驗。

4D多方向調整磁吸扶手:多場景、多姿態全面支撐手臂,無論是鍵盤滑鼠或手把操作,都能找到最舒適的支撐點。

坐墊智慧通風系統:採用[渦流風扇+蜂巢導流層]雙結構設計,快速啟動空氣循環,保持腿部乾爽,提升長時間作戰舒適度。

三檔智慧加熱系統:支援低溫/中溫/高溫三檔調節,快速均勻發熱,寒冷環境下仍能維持手部彈性操作。

腰背按摩矩陣:8重陣列式點位按摩,精準追腰,立體覆蓋;6種震動模式,一鍵切換。

【十年溯光:從起點到全球之巔】

迪銳克斯與kennyS的羈絆始於電競拓荒年代。當這位法蘭西天才少年身披ENVY戰袍開啟職業生涯時,並在四個月後贏得世界上最負盛名的獎杯。迪銳克斯便與之締結不解之緣。從網咖賽青澀新秀到Major舞台的"狙神",從鍵盤滑鼠的細微調整到聚光燈下的振臂吶喊,迪銳克斯始終以"沉默戰友"的身份,陪伴其走過每一個關鍵賽點。

早期,當業界將電競椅視為「遊戲週邊」時,我們以賽事級人體工學體系樹立職業賽場裝備標竿;

如今,當市場熱衷速食式聯名時,我們邀請傳奇狙擊手kennyS的加盟,只為還原一代人的電競記憶。

對我們來說,經典從不是復刻過去,而是讓歷史照亮未來。

【關於迪銳克斯】

1. 電競椅品類開創者

迪銳克斯前身是一家專業設計和製造賽車座椅的公司,是世界範圍內,為數不多的能夠生產FIA標準的座椅公司,曾與世界多家賽車裝備公司合作,為其生產安全、耐用及舒適的高端座椅產品。基於專業賽車座椅技術的長期積累,秉持工匠精神,迪銳克斯投入了大量人力物力,歷經三年的研發和數萬次的測試,開創性的將先進的賽車座椅設計改造成為瞭如今舒適的人體工學電腦座椅——電競椅。

2006年,迪銳克斯開創電競椅品類,電競座椅原型(「Formula」系列)橫空出世,開啟了遊戲產業史上一個全新的時代,締造了電競椅品類的神話。

2. 獨立專業的電競座椅品牌

迪銳克斯作為獨立專業的電競座椅品牌,擁有獨立的設計研發團隊,獨立的製造生產能力與工廠,從而擁有全球少數能生產符合FIA標準產品的資質與能力;迪銳克斯所生產的座椅及選用的配件,通過了全球各國各項嚴格的標準測試,暢銷海內外;同時透過近20年的積累、迭代與研發,迪銳克斯電競椅,採用了更加精細與專業的圖案刺繡與皮革拼接工藝,品質上乘,領先同行。

3. 全球電競玩家們的首選

作為享譽全球的知名電競產業品牌,迪銳克斯長期與全球各大職業賽事、專業戰隊以及專業選手展開合作,推出了各種個性客製化電競座椅產品。

在中國地區,迪銳克斯作為多家頂級職業聯賽官方指定座椅品牌,WCG、StarsWar、XPL等知名賽事的長期合作夥伴,受到職業電競賽事的青睞以及職業選手們的一致追捧。

4. 發明電競椅,定義舒適感

迪銳克斯對來自全球的每位顧客心懷感恩。我們相信,迪銳克斯現在擁有的輝煌和成績只是個開始。我們將堅持品質與創新,持續打造時尚舒適的電競家居產品。

