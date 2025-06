متفوقةً على الوسائل التقليدية والرقمية غير الاجتماعية

"سناب شات" تحقق عائد استثمار أعلى بنسبة 14% من متوسط عائد استثمار القنوات المجمّعة وضعف متوسط عائد استثمار المنصات الاجتماعية الأخرى

RIYADH, SAUDI ARABIA, June 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- كشفت دراسة جديدة أصدرتها شركة "سناب" بالتعاون مع مجموعة شركات أومنيكوم ميديا (OMG) و"أناليكت" عن تحقيق المعلنين في دول الخليج العربي لعوائد استثمارية أعلى عند استخدام منصة "سناب شات"، متفوقةً بذلك على بعض القنوات الإعلامية في دول الخليج. واعتمدت الدراسة نموذج المزيج التسويقي لخمس علامات تجارية في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية والكويت، بهدف وضع معايير جديدة لقياس كفاءة الإعلانات. وقد أسهمت هذه النتائج في ترسيخ مكانة "سناب شات" كأداة مهمة لدعم العلامات التجارية التي تطمح لتعزيز نمو أعمالها، لا سيما في ظل تسارع الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في اقتصادات المنطقة.

ومع تزايد الضغوط على المعلنين لتعزيز كفاءة إنفاقهم على وسائل الإعلام ومضاعفة أعمالهم، لاسيما في ظل التحولات الرقمي المتسارعة التي تعيد تشكيل ملامح قطاع الإعلانات في المنطقة، بات من الضروري تبني طرق جديدة قادرة على إحداث تأثير ملموس. وقارنت الدراسة العائد على الاستثمار لدى مختلف فئات الوسائل الإعلامية، بما في ذلك الوسائل غير الاجتماعية الرقمية وغير المتصلة بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وسناب شات، باستخدام متوسط العائد على الاستثمار للفئات الأربع كمقياس. وأظهرت النتائج الرئيسية تفوق "سناب شات" على جميع الفئات من حيث الكفاءة والفعالية، إذ تجاوز متوسط عائد الاستثمار لديها نسبة 14%، فيما سجلت وسائل الإعلام غير المتصلة بالإنترنت نسبة أقل من المقياس بمقدار 34%. ورغم أن "سناب شات" لا تمثل سوى 8% من إجمالي الإنفاق الإعلاني، إلا أنها تسهم بنسبة 10% من إجمالي المبيعات المتأتية جراء الإعلان على وسائل الإعلام، مما يدل على قدرتها على تحقيق عوائد أعلى باستثمار فعال.

وحللت الدراسة الأداء الإعلاني في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاتصالات والخدمات المالية والبث عبر الإنترنت. وفي قطاع البث عبر الإنترنت، كشفت النتائج عن الكفاءة التي حققتها "سناب شات" بنسبة تتجاوز 1.64 من حيث عمليات تنزيل التطبيقات والاشتراكات. أما لدى العلامات التجارية في قطاع الاتصالات، فقد حققت "سناب شات"، عند تفعيل الحملة الإعلانية عبر مختلف مراحل التسويق، كفاءة أعلى بمقدار 2.5 مقارنة بالقنوات الأقل أداءً. كما صنف معلنو الخدمات المالية "سناب شات" بأنها المنصة ذات الأداء الأفضل في حملات طلبات القروض، مما يؤكد على فعاليته في زيادة عمليات التحويل.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة علوم التسويق من شركة "سناب": "مع تطور المنظومة الرقمية، يتعين على المعلنين التوجه بصورة أكبر إلى القنوات الإعلامية التي توفر كفاءة عالية وتأثير قابل للقياس. لذا تلتزم شركة "سناب" بتوفير منصات إعلانية عالية التأثير في دول الخليج، ما يتيح للمعلنين تحسين استراتيجياتهم الرقمية وزيادة العائد على الاستثمار والتفاعل الحقيقي مع المستهلكين. وإذ يملك تطبيق "سناب شات" جمهوراً متفاعلاً جداً وأنماط إعلانية آسرة تعتمد على الكاميرا، فإنه يقدم فرصاً استثنائية للعلامات التجارية للتواصل الحقيقي والمؤثر مع المستهلكين. وقد حقق شركائنا نتائج رائعة فعلاً وهو ما سنواصل العمل عليه باستخدام نتائج هذه الدراسة المهمة لمساعدة الشركاء الآخرين في التخطيط بفعالية عبر "سناب" وتحقيق النجاح في أعمالهم التجارية."

من جهتها، قالت هدى ضو، المدير العام في "أناليكت": "فخورون بتنفيذنا لخمس دراسات مستقلة لنموذج المزيج التسويقي، فهي تثبت حجم الأداء القوي والمتسق لتطبيق "سناب شات" في دول الخليج، لاسيما في المملكة العربية السعودية والكويت. وتعزز هذه النتائج أيضاً دور "سناب شات" كمنصة عالية التأثير للعلامات التجارية التي تسعى إلى تحقيق نتائج أعمال حقيقية في المنطقة."

وتؤكد الدراسة كذلك على أهمية استراتيجية "التسويق الشامل"، التي تخصص من خلالها العلامات التجارية نحو 40-70% من إنفاقها لحملات التوعية في المراحل الأولى من الحملة مع مواصلة الاستثمار لدفع الجمهور لاتخاذ خطوات فعلية كالشراء أو الاشتراك. وقد حقق هذا النهج عائد استثمار أعلى بمقدار 1.5 مرة مقارنةً بالحملات ذات الهدف الواحد. ومن خلال الاستفادة من تنسيقات الإعلانات المتنوعة التي تتميز بها "سناب شات"، مثل إعلانات سناب وإعلانات القصص وعدسة إعلانات الواقع المعزز، يمكن للعلامات التجارية تعزيز ظهورها وزيادة حجم المشاركة والولاء على المدى الطويل في هذه البيئة الرقمية ذات التنافسية العالية.

ومع مواصلة العلامات التجارية تحسين استراتيجياتها، فإن عليها إعطاء الأولوية للمنصات عالية الأداء للبقاء في صدارة المشهد التنافسي. وتعرض هذه الدراسة مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تتيح للمعلنين إمكانية تحسين إنفاقهم التسويقي والوصول إلى مستويات جديدة من الكفاءة والتأثير في حملاتهم الإعلانية.

