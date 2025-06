دكيلو وتيراكوتا تعلنان عن شراكة استراتيجية لمدة عشر سنوات

دكيلو وتيراكوتا تعلنان عن شراكة استراتيجية لمدة عشر سنوات لإعادة ابتكار البنية التحتية الإعلامية في المدن الإماراتية

نحن لا نُنشئ شبكة إعلانية فحسب، بل نؤسس لبنية تحتية رقمية تُمكّن المدن من التفاعل والتواصل بكفاءة عالية مع سكانها وزوارها، استناداً إلى البيانات، التوقيت، وسياق الحركة” — محمد موسى

ABU DHANI, UNITED ARAB EMIRATES, June 15, 2025 / EINPresswire.com / --أعلنت شركتا دكيلو ، الشركة السعودية المتخصصة في تكنولوجيا الإعلانات المرتبطة بالحركة، و تيراكوتا ، المؤسسة الإماراتية الرائدة في تطوير البنية التحتية والتنقل الحضري، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لعشر سنوات تهدف إلى إنشاء منظومة إعلامية متقدمة تعتمد على البيانات والحركة في عدد من المدن الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.تسعى هذه الشراكة إلى تطوير شبكة رقمية تفاعلية مدمجة في البيئة الحضرية، تُتيح للمدن إمكانية التواصل اللحظي مع الأفراد من خلال شاشات ذكية موزعة استراتيجياً ضمن الممرات الحيوية. ويهدف هذا المشروع إلى تحويل المشهد الحضري إلى مساحة ديناميكية قابلة للتفاعل، تعكس في مضمونها تطوراً نوعياً في مفهوم البنية التحتية الإعلامية.من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التنفيذ في الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، على أن يتم التوسع التدريجي خلال السنوات اللاحقة بما يتماشى مع وتيرة التحول الرقمي والاحتياجات التشغيلية لكل مدينة.وفي تعليق له على الشراكة، قال محمد موسى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دكيلو:“نحن لا نُنشئ شبكة إعلانية فحسب، بل نؤسس لبنية تحتية رقمية تُمكّن المدن من التفاعل والتواصل بكفاءة عالية مع سكانها وزوارها، استناداً إلى البيانات، التوقيت، وسياق الحركة.”من جانبه، صرّح عمار الضبعي، المدير التنفيذي لشركة تيراكوتا قائلاً:“هذه الشراكة تمثل امتداداً طبيعياً لرؤيتنا في تطوير بيئات حضرية ذكية تتناغم مع متغيرات الزمن والمكان. ما نقدمه هنا ليس منتجاً، بل نقلة في أسلوب التخطيط والتواصل الحضري.”وتتضمن المبادرة تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من استخدام المنصة لنشر الرسائل العامة والإعلانات التجارية، مع مراعاة التوقيت والموقع والسياق السلوكي للمستخدمين. كما ستوفر دكيلو أدوات إبداعية سهلة الاستخدام بالتعاون مع كانفا ، تتيح للمؤسسات تصميم وإطلاق حملاتها الإعلامية خلال دقائق، دون الحاجة إلى موارد تقنية متخصصةوفي مرحلة لاحقة من عام ٢٠٢٥، تعتزم الشركة إطلاق محرك إبداعي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يسمح بإنشاء محتوى تفاعلي يتم توليده تلقائياً بناءً على الموقع الجغرافي وسلوك الجمهور.نبذة عن دكيلوشركة سعودية متخصصة في تكنولوجيا الإعلان عبر وسائل التنقل، توظف الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية والتحليل السلوكي لتطوير حلول تواصل ذكية موجهة للأفراد أثناء حركتهم داخل المدن.نبذة عن تيراكوتاتأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة عام ١٩٨٦، وتُعد من الشركات الرائدة في مجال تطوير البنية التحتية والتنقل الحضري، مع سجل طويل في تنفيذ مشاريع متقدمة على مستوى الدولة والمنطقة.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.