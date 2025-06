Commemoration of anniversary of Battle of Košare held

Слева: Џејмс Руф, Душан Вујовић и Јоргованка Табаковић

Вујовић је на конференцији за новинаре у Прес сали Владе Србије истакао да је ММФ одобрио и повећање плата и пензија у наредној години, а све то након завршетка треће ревизије аранжмана Србије са том међународном финансијском институцијом. Он је рекао да је обезбеђен довољан простор да се поменуто повећање реализује, и најавио да ће сутра бити представљени детаљи о томе који су то сектори и колико ће и којим темпом бити повећане пензије. Гувернер Народне банке Србије (НБС) Јоргованка Табаковић је нагласила да се разматрао фискални простор за повећање плата и пензија и да је констатовано да он постоји, а да ће детаљи ускоро бити објављени. Шеф Мисија ММФ-а за Србију Џејмс Руф рекао је да постоји простор за скромно повећање пензија и циљано повећање зарада у јавном сектору. Повећање плата ће бити, како је рекао, делимично финансирано и повећањем акциза на гориво, и навео да то мора да буде и слика успеха који је Влада Србије постигла у рационализацији јавног скетора. Руф је изразио наду да ће зависно од тога како јавне институције буду делотворније и ефикасније бити отворен и већи простор за повећање у 2017. години и надаље. Он је подсетио на то да укупна потрошња на зараде и пензије треба да настави да се смањује као удео БДП-а ка средњорочним циљевима од 7 односно 11 одсто БДП-а. Кад је реч о прогнози раста, ММФ је констатовао да је настављена консолидација економског опоравка Србије, подржана снажним политикама и побољшаним поверењем те је зато и ревидирана најјвиша пројекција реалног раста БДП-а за 2015. и 2016. годину на 0,75 одсто, односно на 1,75 одсто.

