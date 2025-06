Miembros del Concejo Presentarán Proyecto de Ley Para Exigir Convenios Laborales en Proyectos Hoteleros con Participación Económica del Condado

MARYLAND, December 6 - For Immediate Release: Thursday, June 12, 2025 Hoy, la Concejal del Condado de Montgomery Natali Fani-González, la Presidenta del Concejo Kate Stewart y el Concejal Sidney Katz anunciaron un proyecto de ley que exigiría acuerdos de organización laboral en proyectos de desarrollo hotelero en los que el Condado tenga una participación económica. Esta iniciativa alinearía al Condado con jurisdicciones vecinas y con las normas de la industria hotelera y el sector del turismo. “Darles a los trabajadores las herramientas necesarias para organizarse sin temor a ser despedidos refleja nuestros valores y nuestro compromiso con una fuerza laboral sólida. Al mismo tiempo, es claramente beneficioso para el Condado evitar conflictos laborales y pérdidas de ingresos en asociaciones público-privadas, como el Centro de Convenciones del Condado de Montgomery”, afirmó la Concejal Fani-González, presidenta del Comité de Desarrollo Económico. “Fue un error no incluir un marco de acuerdos laborales (labor peace agreements, LPA, por sus siglas en inglés) en el contrato de 10 años que el Ejecutivo del Condado firmó recientemente con Marriott. Espero que se pueda enmendar el acuerdo para corregir este error. Esta legislación evitará que vuelva a ocurrir. El boicot del sindicato UNITE HERE Local 25 al Centro de Convenciones del Condado de Montgomery podría haberse evitado si esta política ya existiera. Ahora enfrentamos un boicot que podría reducir los ingresos del Condado y pone al Condado en desventaja competitiva para atraer grandes eventos y conferencias que buscan garantías, sin huelgas, ni piquetes.” “Esta legislación beneficia a todos: a los trabajadores, a nuestros socios de la industria y protege la economía local contra interrupciones. Los convenios de organización laboral no son nuevos. Ya existen convenios laborales en el sector de la recolección de la basura en el Condado y son comunes en esta región y en todo el país, especialmente en las industrias de la hostelería y turismo. Este proyecto asegurará que el Condado actúe conforme a sus valores en futuras asociaciones público-privadas,” dijo la Presidenta del Concejo Stewart. “La administración Trump ha ignorado las leyes laborales federales y debilitado los derechos de los trabajadores. Eso hace aún más urgente que protejamos los derechos laborales y establezcamos contratos justos a nivel local.” “Este proyecto de ley destaca la importancia de los convenios laborales para garantizar la colaboración y el entendimiento entre empleadores y empleados en proyectos con inversión del condado,” dijo el Concejal Katz. “Al fomentar negociaciones de buena fe, estos acuerdos no solo abordan necesidades inmediatas, sino que también contribuyen al éxito a largo plazo de los proyectos. Implementar este tipo de medidas puede tener un impacto económico positivo, promoviendo la estabilidad y el crecimiento en el Condado.” La semana pasada, una carta firmada por 25 senadores y delegados estatales – más del 70 por ciento de la delegación del Condado de Montgomery – declaró que respetarán el boicot al Centro de Convenciones, lo que demuestra el riesgo que representan los conflictos laborales en proyectos hoteleros respaldados por el Condado. La carta dice: “Por respeto a los trabajadores y en solidaridad con su derecho a sindicalizarse, nos comprometemos públicamente a respetar el boicot y no asistiremos a eventos en el Centro de Convenciones del Condado de Montgomery hasta que se levante el boicot y se acuerde un proceso justo. También notificaremos a los organizadores de eventos programados en el Centro sobre nuestro compromiso colectivo y los alentaremos firmemente a reconsiderar la sede de sus eventos hasta que Marriott alcance un acuerdo laboral justo y se resuelva el boicot.” El proyecto de ley que se presentó el martes también facultaría al Jefe Administrativo del Condado para entablar un diálogo con Marriott sobre posibles cambios al contrato del Centro de Convenciones que permitan cumplir voluntariamente con esta nueva política. Los ataques de la administración Trump al Concejo Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) han hecho que los conflictos laborales sean más probables. Por ejemplo, los trabajadores en Washington, D.C. votaron para sindicalizarse en el Hyatt Place White House, pero el empleador apeló a una junta sin quórum, lo que impide resolver el conflicto. Sin ese debido proceso, los trabajadores han estado en huelga durante meses. Asimismo, hay protestas en seis restaurantes destacados en D.C., y un boicot respaldado por más de 60 miembros del Congreso, incluidos el senador Chris Van Hollen y el representante Jamie Raskin. El boicot del Centro de Convenciones del Condado también muestra el riesgo de disputas laborales y el impacto económico en el Condado. Más información sobre el proyecto de ley: El Condado participa, y podría seguir participando, en proyectos de desarrollo hotelero como propietario, arrendador, socio, prestamista o garante, enfrentando riesgos y responsabilidades similares a los de otras entidades privadas.En estos casos, el Condado tiene un interés directo y continuo en el éxito financiero del proyecto y debe tomar decisiones prudentes para garantizar una gestión eficiente y minimizar riesgos. Uno de esos riesgos son los conflictos laborales, que pueden generar demoras, huelgas, paros, boicots, aumento de costos y reducción de ingresos. Estos riesgos son mayores en la industria hotelera, que tiene un historial documentado de conflictos laborales y es clave para el turismo y las convenciones, sectores fundamentales para la economía del Condado. Una forma de reducir estos riesgos es requerir, como condición para la participación económica del Condado, que los empleadores busquen acuerdos con los sindicatos que incluyan compromisos por parte de las organizaciones sindicales de no recurrir a acciones económicas adversas como huelgas y paros laborales contra las operaciones de los empleadores. Podrá encontrar más información en la página de internet del Concejo. Antecedentes sobre los Acuerdos de Paz Laboral: Los Acuerdos Laborales son comunes en el sector hotelero y turístico, donde los conflictos laborales pueden ser especialmente disruptivos. Muchas jurisdicciones ya los exigen en proyectos hoteleros donde hay participación pública, incluyendo: Washington, D.C., Baltimore, Nueva York, Connecticut, Pittsburgh, Filadelfia, Miami y Minneapolis. Otras ciudades como Boston, Denver, Houston, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Seattle, St. Louis y muchas más también han aplicado este requisito en proyectos donde hay participación financiera pública. Además, estos acuerdos fueron incluidos en los contratos de concesiones de terminales en los aeropuertos de BWI, Dulles y National, por exigencia del Estado de Maryland y de la Autoridad de Aeropuertos del Área Metropolitana de Washington (MWAA). Los hoteles de la región de D.C. que ya operan bajo convenios laborales incluyen: Gaylord National Harbor, MGM Casino, Marriott Marquis, William F. Bolger Conference Center, Conrad City Center, Embassy Suites, Hilton McLean y DoubleTree Crystal City. # # # Release ID: 25-204

