Hub Affiliations e Sportradar: prima partnership strategica italiana per rivoluzionare il marketing predittivo

Francesco Maddalena Anna Maria Baccaro - Hub Affiliations- EGR Italy 2024 Il team di Hub Affiliations Francesco Maddalena, Anna Maria Baccaro e Charles Herisson EGR ITALY

NAPOLI, ITALY, June 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Hub Affiliations annuncia con orgoglio una partnership esclusiva con Sportradar , leader globale nell’analisi dei dati sportivi e nello sviluppo di tecnologie avanzate peril settore betting e gaming.Un accordo senza precedenti nel panorama italiano, che porterà all’integrazione della piattaforma diAI predittiva VAIX nei processi di marketing e CRM di Hub Affiliations, rivoluzionandol’approccio nella gestione degli affiliati e delle campagne promozionali.Questa collaborazione rappresenta un passaggio storico per il mercato delle affiliazioni in Italia,proiettando Hub Affiliations in una posizione di leadership nell’uso dell’intelligenza artificiale permassimizzare la redditività, ottimizzare la user experience e aumentare il valore dei dati.Un'opportunità senza precedenti nel mercato italianoÈ la prima volta che Sportradar sceglie un’azienda italiana di marketing affiliativo come partnerstrategico. Una scelta che testimonia la credibilità, l’innovazione e la visione a lungo termine diHub Affiliations e che apre nuovi scenari per operatori e affiliati in cerca di strumenti che possanoportare benefici reali.“Questa partnership rappresenta un’evoluzione strategica senza precedenti per Hub Affiliations”,dichiara Andrea Calo, Head of MBS Platform Partnership Program.“Grazie all’intelligenza artificiale predittiva sviluppata da Sportradar, compiamo un saltodecisivo, non solo tecnologico ma anche culturale”.Benefici immediati e comprovati per affiliati e operatoriLa tecnologia VAIX – già adottata da grandi operatori internazionali – permette di ottenere risultatimisurabili e immediati:Previsioni precise: stima del Customer Lifetime Value con oltre l’80% di accuratezza entrosoli 5 giorni dall’acquisizione;Segmentazione avanzata: classificazione automatica degli utenti per valore economico,rischio di churn e comportamento;Personalizzazione in tempo reale: offerte dinamiche lato sportsbook e casinò, costruiteattorno ai gusti dell’utente;CRM automatizzato: integrazione fluida con strumenti leader (Xtremepush, Optimove,Fasttrack), riducendo significativamente il carico tecnico per gli operatori.Risultati tangibiliSecondo casi di successo internazionali, i partner di Hub Affiliations potranno immediatamentebeneficiare di:Fino al –29% sui costi operativi del CRMFino al +70% di incremento nella performance delle email promozionaliFino al +32% di aumento del Gross Gaming Revenue nei segmenti targetIl valore strategico della partnership secondo Sportradar“La selezione di Hub Affiliations come primo partner strategico in Italia non è stata casuale”,commenta ancora Andrea Calo.“Abbiamo trovato un interlocutore capace di comprendere appieno il potenziale della nostrapiattaforma, con l’ambizione e la maturità per guidare il cambiamento”.Una visione chiara per il futuro“Da sempre mettiamo i nostri partner nelle condizioni di crescere con strumenti scalabili econcreti”, afferma Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations.“Oggi, con VAIX, offriamo molto di più: la capacità di anticipare, personalizzare e ottimizzareogni interazione. È un cambio di paradigma, non solo un upgrade tecnologico”.Questa alleanza arriva in un momento cruciale per l’industria del gaming e delle affiliazioni online,dove competizione, regolamentazione e complessità operativa richiedono strumenti predittivi eapprocci sempre più data-driven.L’introduzione di VAIX è solo il primo passo di una trasformazione digitale più ampia, cheHub Affiliations è pronta a guidare con determinazione, know-how e visione strategica.Hub Affiliations-SportradarTecnologia predittiva. Precisione. Crescita.

