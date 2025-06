La Original Banda El Limón estrena el video oficial de 'Enamorado' y continúa su gira internacional en Guatemala

Enamorado cover Mediabase Chart #9 Monitor Latino

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, June 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga continúa celebrando su 60 aniversario con grandes noticias: esta semana, su más reciente sencillo “Enamorado” se consolida dentro del Top 10 de los principales charts de música regional mexicana tanto en México como en Estados Unidos, de acuerdo con Mediabase y Monitor Latino.

Interpretada por el nuevo vocalista Manuel Ávila, “Enamorado” es una canción romántica grabada en género cumbia, con el propósito de transmitir el amor de una forma más alegre, fresca y enérgica. En una innovadora decisión musical, este tema marca la primera vez en la trayectoria de la banda que se graba una canción sin puente musical, lo que permite mantener el interés del público de principio a fin. La canción fue escrita por César Augusto Valdivia Guerrero y Alejandro Coppel Paez.

El video oficial de “Enamorado” traslada esta energía a una divertida pool party al estilo Miami Beach, con escenas dinámicas que alternan momentos entre los protagonistas de la historia y los integrantes de la banda disfrutando del ambiente. El objetivo fue reflejar una vibra positiva y festiva que complementa el ritmo del tema. El video ya está disponible en youtube y todas las plataformas digitales. https://youtu.be/4hEl93l8DlA?si=AzZw--QtYhkAO2df

Créditos de Producción del Video:

Director: Edxon Rodríguez

Productores:

Rubén Andrey Lizárraga Barrett

Juan Luis Barboza Lizárraga

Carlos Antonio Lizárraga Barrett

Enrique Alejandro Ortiz Ruiz

Foras Calderón

Productor Asociado: Alonzo Arce

Próximas Presentaciones en Guatemala

Como parte de su gira internacional por Centroamérica, La Original Banda El Limón se presentará este fin de semana en dos importantes ciudades de Guatemala:

Sayaxché, Petén mañana viernes 13 de junio, 2025

San Juan Sacatepéquez el sábado 14 de junio, 2025

Estas presentaciones forman parte de la celebración de sus seis décadas de historia musical, compartiendo con el público guatemalteco su cultura, música y tradiciones que han trascendido fronteras.

La Original Banda el Limón; 60 años de historia, música y amor por su público…

Manager & Booking USA:

Enrique Ortiz

818-355-7938

eortiz7007@icloud.com

