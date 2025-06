myWorld entre os 3 Melhores Aplicativos de Cashback de 2025

myWorld App myWorld Premium Membership myWorld Premium Partnership

BARUERI, SÃO PAULO, BRAZIL, June 17, 2025 / EINPresswire.com / -- • A myWorld conquistou o terceiro lugar entre os provedores de cashback na mais recente avaliação da plataforma financeira brasileira iDinheiro , garantindo sua posição entre os 3 melhores aplicativos de cashback de 2025.• Solução com Inteligência Artificial: tecnologia de compra que aprimora a experiência do consumidor.• Valor agregado com o myWorld Premium : os consumidores agora podem experimentar os benefícios exclusivos do Premium gratuitamente por um mês.• myWorld App 2.0: melhorias significativas na experiência de compra serão lançadas no final de setembro de 2025.A plataforma financeira brasileira iDinheiro classificou a myWorld em terceiro lugar em sua pesquisa recente de aplicativos de cashback, posicionando-a entre os destaques do ano. Além do valor do cashback, foram considerados aspectos como facilidade de uso, variedade de ofertas, funcionalidades adicionais e avaliações dos usuários, com 3,7 estrelas no App Store e 4,2 no Google Play, a myWorld figura entre as líderes. O app recebeu elogios especiais pelos benefícios adicionais, como os "Shopping Points", que podem ser trocados por mais descontos, e sua rede internacional de parceiros, que proporciona uma ampla seleção e alta flexibilidade nas compras. Essa combinação impulsiona a satisfação dos usuários e fortalece a posição da myWorld como uma plataforma global para compras inteligentes e com valor agregado.“Receber esse reconhecimento é um testemunho da dedicação de nossa equipe local no Brasil e do apoio contínuo da nossa sede”, afirma Gian Marco Bronzato, CEO da myWorld Américas. “Ao ouvir ativamente nossos consumidores e parceiros, seguimos comprometidos em oferecer uma experiência de compras com benefícios de alto nível e em expandir continuamente as oportunidades para todos.”Ana Bezerra, Supervisora de Operações das Américas na myWorld, acrescenta:“Ser classificada como um dos 3 melhores aplicativos de cashback de 2025, segundo o iDinheiro, reflete nosso compromisso em proporcionar aos nossos membros uma experiência de compra mais inteligente e personalizada.”A myWorld aposta cada vez mais em soluções baseadas em IAA boa colocação vem em um momento de constante inovação. Desde o final de 2023, o aplicativo da myWorld vem passando por uma reformulação completa e atualização técnica. Soluções com base em inteligência artificial têm o papel central em tornar a experiência de compra ainda mais moderna e envolvente para os usuários da plataforma. Um exemplo é a Maiko, chatbot com IA que está disponível há mais de um ano na plataforma myworld.com e no app da myWorld. A Maiko já lida automaticamente com mais de 90% das solicitações de atendimento, 24 horas por dia, em mais de 50 países, e no idioma local.Outro uso importante da IA é a entrega personalizada de ofertas: sempre que os membros retornam à plataforma da myWorld, encontram Cashback Deals, produtos e parceiros adaptados ao seu comportamento de navegação. Esse marketing orientado por dados é possível graças à integração de uma das principais ferramentas globais de gerenciamento de campanhas, que analisa os dados de compra em tempo real com o suporte da IA. O impacto é mensurável: no ano passado, banners personalizados alcançaram indicadores de cliques de até 300% maiores em comparação com conteúdo genéricos.myWorld Premium: Mais valor para consumidores e empresasUm marco importante na evolução da plataforma de compras da myWorld foi o lançamento do myWorld Premium Membership, no outono de 2024. Esse modelo de assinatura oferece aos membros da comunidade de compras benefícios exclusivos, com destaque para o aumento significativo de cashback em todas as compras. A myWorld também está aumentando o fator de gamificação dentro do modelo Premium: o Programa de Níveis Premium leva os assinantes a uma jornada empolgante por 18 níveis repletos de incentivos, incluindo sorteios mensais e anuais. Atualmente, é possível testar a assinatura premium gratuitamente por um mês, sem compromisso.A myWorld também está expandindo o conceito Premium para o segmento B2B: o modelo Premium Partnership ( https://partner.myworld.com/br/premium-partnership ) foi lançado recentemente em nível global. Essa oferta inclui um pacote publicitário completo, feito sob medida para atender às necessidades das pequenas e médias empresas, aumentando sua visibilidade na plataforma e canais da myWorld, sem esforço por parte do parceiro e com custo mínimo. Uma versão de teste gratuito do Partnership Premium estará disponível em breve.Mais diversão e cashback: o myWorld App 2.0 será lançado nesta primaveraAs aguardadas atualizações do myworld.com e do aplicativo da myWorld serão lançadas no final de setembro de 2025.“Ainda não queremos revelar todos os detalhes,” diz Ana Bezerra, “mas já podemos adiantar que estamos dobrando os investimentos em tecnologias baseadas em IA e ampliando significativamente os recursos de gamificação. E o mais importante: nossos usuários podem esperar ainda mais Cashback.”Sobre a myWorld:A myWorld opera o programa global de benefícios myWorld Benefit Program, oferecendo uma ampla gama de vantagens atrativas para membros, lojistas e prestadores de serviço. Os membros recebem Cashback e Shopping Points sempre que compram com parceiros da myWorld, seja online ou em lojas físicas. Os parceiros se beneficiam de um programa de fidelização de clientes eficiente, que ajuda a aumentar a visibilidade da marca e as vendas. Com mais de 16 milhões de membros e quase 500.000 pontos de aceitação em mais de 50 mercados ao redor do mundo, a myWorld está transformando a fidelização de clientes.Para mais informações, visite: https://corporate.myworld.com/en

