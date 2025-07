A myWorld encerra com sucesso os eventos do Community Project no Brasil e anuncia novas edições para novembro 2025

Evento na Associação Comercial da Mooca, em São Paulo Ana Bezerra, Supervisora de Operações myWorld América Gian Marco Bronzato, CEO myWorld América

BARUERI, SÃO PAULO, BRAZIL, July 15, 2025 / EINPresswire.com / -- A myWorld , líder global em programas de fidelidade e benefícios ao consumidor, foi recentemente reconhecida como um dos 3 principais aplicativos de cashback de 2025 pela iDinheiro, concluiu com sucesso uma turnê por três cidades brasileiras. Esses eventos marcaram o primeiro passo do lançamento do Community Project, uma iniciativa voltada para o fortalecimento das economias locais por meio da colaboração, inovação e apoio à comunidade.Um início promissor em São Paulo, Florianópolis e VitóriaA turnê teve início no dia 25 de junho na Associação Comercial da Mooca, em São Paulo, seguida por um encontro dinâmico em Florianópolis (SC) no dia 26, e foi encerrada em Vitória (ES), no dia 28. Os eventos reuniram centenas de membros da comunidade, empreendedores e líderes organizacionais para discutir desafios comuns e identificar oportunidades de colaboração viabilizadas pela iniciativa da myWorld.Fortalecendo comunidades locaisGian Marco Bronzato, CEO da myWorld América, declarou:“Nosso objetivo é ajudar as pessoas a economizarem em suas compras do dia a dia, ao mesmo tempo em que oferecemos aos comerciantes locais a oportunidade de fidelizar e atrair novos clientes, tanto B2C quanto B2B, criando uma nova fonte de receita e fortalecendo a economia local.”Bronzato também destacou o apoio contínuo da myWorld a duas organizações beneficentes: a Child & Family Foundation e a Greenfinity Foundation . Esta última mantém um projeto em andamento na Bahia, onde já foram construídos mais de 360 poços, garantindo acesso essencial à água para diversas famílias.Ana Bezerra, Supervisora de Operações da myWorld nas Américas, complementou:“Conectando consumidores conscientes a negócios locais, a myWorld e o Community Project estão impulsionando o crescimento regional, expandindo por todo o Brasil e transformando compras do dia a dia em impacto econômico duradouro.”Próximos eventos myWorld – novembro de 2025Após o sucesso das edições de junho, a myWorld tem o prazer de anunciar a próxima série de eventos para novembro de 2025. A iniciativa retornará a São Paulo, Florianópolis e Vitória, e se expandirá para Balneário Camboriú e Rio de Janeiro, com outras cidades a serem confirmadas nos próximos meses.Organizações locais e Associações Comerciais estão convidadas a participar do Community Project.Detalhes completos estão disponíveis na página oficial:Torne-se um Parceiro myWorld hoje mesmo:Sobre a myWorldA myWorld opera um programa global de benefícios que oferece aos membros recompensas atrativas como Cashback e Shopping Points ao realizarem compras em estabelecimentos parceiros, tanto online quanto presenciais. Os negócios participantes se beneficiam de um robusto sistema de fidelização que aumenta a visibilidade e impulsiona as vendas. Com mais de 16 milhões de membros e cerca de 500.000 locais parceiros em mais de 50 países, a myWorld está redefinindo o futuro da fidelização de clientes.Saiba mais no site: https://corporate.myworld.com/en

A Assinatura myWorld Premium Te Dá Dinheiro de Volta TODO MÊS!

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.