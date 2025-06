Economic empowerment, poverty reduction through science, technology

Удовичић је током разговора изразио жељу да спортисти из УАЕ долазе у Србију на припреме и у спортске кампове како би, по угледу на српске спортисте, остварили најбоље резултате. Ал-Серкал је подсетио на то да је њихова јуниорска фудбалска репрезентација боравила у Кући фудбала у Старој Пазови, одакле се вратила са изузетно позитивним утисцима. На састанку је било речи и о споразуму између два савеза, при чему је Удовичић истакао да ће Србија пружити најбоље услове спортистима из УАЕ. Такође, министар је указао на то да српски спортисти, иако су из мале земље која има теже услове и мања средства од других развијенијих земаља, постижу невероватне успехе на европском и светском нивоу. Удовичић је пренео да челни људи спортских организација из УАЕ желе да сарађују са Србијом како би и њихови спортисти забележили врхунске резултате. Долазак на спортске припреме у Србију одлична је прилика за то да се покажемо, пре свега, као добар домаћин, али и да представимо УАЕ, са којима већ сарађујемо у многим областима, огроман потенцијал који имамо, истакао је он. Према његовим речима, спорт је најбољи српски бренд и желимо да покажемо да, иако често радимо у тешким условима, уз минимална средства, наши репрезентативци имају изванредан учинак. Делегација Министарства омладине и спорта посетила је и фудбалски стадион и клуб "Ал Наср", најстарији у УАЕ. Тренер те екипе Иван Јовановић, спортски стручњак из Србије, донео је том клубу титулу након 25 година и освојио бројне трофеје. У току дводневне посете УАЕ, Удовичић ће се састати и са генералним секретаром за спорт и омладину Ибрахимом Абдулмаликом и министром културе, омладине и социјалног развоја Мубараком Ал-Нахјаном, наводи се у саопштењу.

