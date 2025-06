C&M marca su entrada en el mercado mexicano con el patrocinio del Topgolf Monterrey 2025

Emerson Carrijo, CEO da C&M

SãO PAULO, SP, BRAZIL, June 16, 2025 / EINPresswire.com / -- La presentación de soluciones y servicios de comunicación unificada será el enfoque de C&M en el eventoC&M, empresa reconocida en el sector tecnológico por sus soluciones de comunicación unificada para corporativos, anuncia su primer patrocinio en México, consolidando así su entrada oficial al mercado local. La empresa será patrocinadora del Topgolf Monterrey 2025, que se llevará a cabo el 19 de junio en Monterrey, donde presentará su experiencia y las soluciones innovadoras de GoTo.El evento será con causa y busca recaudar fondos para apoyar a los bomberos del estado de Nuevo León. En su tercera edición, el Topgolf se ha consolidado como uno de los eventos de golf más prestigiosos del país, reuniendo a líderes empresariales, influencers y profesionales del sector en un entorno que combina deporte, tecnología y networking.Para C&M, esta participación representa una oportunidad estratégica para fortalecer relaciones y demostrar su capacidad de transformar la comunicación corporativa en toda América Latina.“El patrocinio del Topgolf Monterrey representa un hito para C&M, ya que simboliza nuestra expansión al mercado mexicano, con presencia física y una oferta sólida de soluciones integradas para empresas que buscan excelencia en atención y comunicación”, afirma Emerson Carrijo, CEO de C&M. “Estaremos presentes demostrando cómo las soluciones de GoTo, comercializadas por C&M, impulsan la productividad y la conexión entre equipos y clientes”.El Topgolf Monterrey se llevará a cabo el 19 de junio de 2025 y contará con una programación que combina competencia deportiva, experiencias interactivas y oportunidades de negocio. C&M invita a ejecutivos y empresas interesadas a visitar su espacio y conocer de cerca las novedades tecnológicas para atención corporativa.Evento:Topgolf MonterreyFecha: 19 de junioMás información: https://topgolf.com.mx/ Acerca de C&MFundada en 2012, C&M es una referencia en soluciones de telefonía en la nube, ofreciendo tecnologías que conectan múltiples canales de atención y ayudan a las empresas a optimizar su comunicación y reducir costos operativos. Con enfoque en la innovación y la excelencia, la empresa se distingue por el liderazgo visionario de sus fundadores y por su equipo de especialistas, que trabajan constantemente para brindar soporte estratégico a las organizaciones que buscan modernizar sus procesos y mejorar su eficiencia operativa. Más información en www.cemexecutive.com.br

