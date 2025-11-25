Empresa brasileña innova en México con soporte consultivo e integrado
C&M Executive desafía el modelo tradicional de soporte en México al unir tecnología avanzada y atención consultiva en un solo ecosistema.
C&M Executive, empresa brasileña referente en soluciones de comunicación unificada, está transformando el mercado mexicano al ofrecer un ecosistema completo que integra operadora, consultoría especializada, integración de canales y soporte estratégico — todo en un solo lugar.
En un escenario donde la mayoría de las operadoras ofrecen únicamente servicios técnicos y atención estandarizada, C&M Executive se destaca al entregar soluciones personalizadas con inteligencia artificial, automatización y acompañamiento humano especializado. El resultado es una comunicación verdaderamente integrada, que conecta llamadas, videoconferencias, WhatsApp, redes sociales y chat corporativo en una única plataforma inteligente.
“Unimos lo que normalmente está separado. Nos encargamos de la parte de la operadora, la consultoría, la integración y el soporte — siempre con foco en la eficiencia y en la experiencia del cliente”, explica Emerson Carrijo, CEO de C&M Executive.
La presencia de la IA en los sistemas ofrecidos por C&M Executive permite automatizar tareas repetitivas, como la clasificación de mensajes, la categorización de contactos y las respuestas instantáneas vía chat y WhatsApp. La tecnología también incluye IA de voz, capaz de atender llamadas, conversar con el cliente y conducir interacciones de manera natural y eficiente, garantizando aún más agilidad y precisión en el servicio. Además, la integración con redes sociales — como Facebook, Instagram y LinkedIn — permite que las empresas mantengan una relación continua y profesional con su público sin tener que alternar entre diferentes plataformas.
Con una atención consultiva cercana y estratégica, el equipo de C&M ayuda a cada empresa a repensar sus flujos de comunicación, reducir retrabajos y transformar el soporte en un diferencial competitivo.
“Nuestro propósito es simplificar lo complejo. Mostrar que es posible unir tecnología de punta y relaciones humanas para crear experiencias de comunicación realmente integradas”, añade Carrijo.
La llegada de C&M Executive a México refuerza un nuevo modelo de comunicación corporativa unificada con inteligencia artificial y un toque humano, en el que cada canal se comunica con los demás — y cada cliente es atendido como único.
Sobre C&M Executive
C&M Executive, fundada en 2002, es una empresa brasileña especializada en comunicación corporativa en la nube y soporte de TI. Reconocida por la innovación y la calidad de sus soluciones, se ha convertido en uno de los principales socios de GoTo en América Latina y forma parte del Grupo C&M, junto con Vocom — una de las plataformas de telefonía en la nube más completas del mercado.
Con actuación en Brasil, Estados Unidos y México, C&M atiende empresas de todos los tamaños, entre ellas DASA, Dolce & Gabbana, Smart Fit, Unimed, Avenue y Cultura Inglesa. Bajo el liderazgo de Emerson Carrijo (CEO) y Leandro Motta (COO), la empresa sigue expandiendo su presencia internacional y reforzando su compromiso de conectar empresas y mercados con tecnología, confianza y excelencia.
Más información en www.cemexecutive.com
