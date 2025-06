Açaibot primeiro robô de colheita do açaí será lançado no Festival do Açai, em Belém

Sistema Açaibot aumenta produtividade da colheita Sistema é controlado por um pequeno controle remoto e facilita a operação

Equipamento estará disponível em sistema de pré-venda e promete aumento de produtividade e mais segurança na colheita

BELEM, PARá, BRAZIL, June 10, 2025 / EINPresswire.com / -- A Kaatech, empresa de inovação do Grupo Kaa , com sede em Belém (PA), lança oficialmente no próximo dia 13 o Açaibot , primeiro equipamento para colheita de Açaí em larga escala. O robô que pode ser direcionado por um pequeno controle remoto e desenvolvido com tecnologia totalmente nacional será exposto no Festival do Açaí 2025, no Hangar Centro de Convenções. O lançamento marca o início da pré-venda online do equipamento, disponível em www.kaatech.com.br com reserva de 1.000 unidades e pagamento facilitado com entrada de 20%.Com capacidade de colher mais de 100 cachos de açaí em uma única manhã, o Açaibot aumenta em até 10 vezes a produtividade em relação ao método tradicional. O CEO da Kaatech, Marcelo Feliciano, afirma que a inovação tem o potencial de transformar a realidade da floresta e a vida do ribeirinho. “Quantas vezes uma pessoa consegue subir em um pé de açaí em uma manhã? Dez vezes? Com o Açaibot, ela vai subir mais de 100 vezes e multiplicar a própria renda”, explica.Além do ganho de produtividade, o Açaibot também representa um avanço social. Ao substituir o trabalho manual em áreas de difícil acesso, o equipamento ajuda a reduzir acidentes e o uso da mão de obra infantil, problemas recorrentes na atividade. “Acreditamos muito no potencial do Açaibot. Desde o primeiro protótipo fizemos dezenas de melhorias. Agora, ele chega ao mercado com um desempenho fantástico e pronto para modernizar a colheita”, complementa Adalto Barbosa, sócio e investidor do Grupo Kaa.Inovação na floresta: colheita mais eficiente e sustentávelO lançamento do Açaibot é apenas o primeiro passo do projeto de modernização da cadeia produtiva do açaí proposto pelo Grupo Kaa. A Kaatech já traz em seu portfolio um segundo equipamento: um sistema de cabovias elétrico, que permite transportar a produção do interior da floresta até as margens do rio com mais rapidez e volume — e ainda pode levar o operador entre os açaizais.Nos laboratórios do grupo, outra frente de inovação está no melhoramento genético das mudas de açaí e outras culturas trazendo plantas mais resistentes e ganhos de produtividade.O Grupo Kaa através do Açaí Kaa também se prepara para lançar um novo produto no mercado: açaí em pó de alta qualidade, com tecnologia própria de conservação de nutrientes e mantendo 99% de todas as características do fruto que é quase um patrimônio do estado do Pará.Complexo industrial com geração de energia própriaCom a meta de impactar diretamente as mais de 200 mil pessoas envolvidas na cadeia do açaí, o Grupo Kaa mantém um complexo industrial no distrito de Icoaraci, em Belém, que deve gerar mais de 4 mil empregos diretos e indiretos. O complexo conta com fábrica de basquetas biodegradáveis para o transporte do açaí da floresta até o batedor, fábrica de açaí em pó, fábrica de equipamentos de alta tecnologia e toda energia elétrica utilizada no complexo terá geração própria utilizando o caroço do açaí, o que garante energia limpa para manter a operação sustentável. “Criamos um verdadeiro ecossistema que apoia desde o produtor ribeirinho até o consumidor final, entregando eficiência, inovação e respeito à floresta”, resume o CEO.Sobre a KaatechA Kaatech nasceu com o propósito de liderar a inovação tecnológica na cadeia produtiva do açaí. Como parte do Grupo Kaa, a empresa oferece soluções que vão da geração de mudas de alta produtividade até a colheita automatizada do Açaí, com foco em eficiência, sustentabilidade e impacto social.Com sede em Belém (PA), a Kaatech integra tecnologia e tradição para impulsionar o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Para Adalto Barbosa, sócio/investidor do Grupo Kaa, a busca constante por inovações e tecnologias que tragam benefícios socioambientais sempre serão o foco do grupo.

