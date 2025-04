Açaí Kaa aposta em novas conquistas para 2025 e projeta avanços na COP 30

Açaí powder developed in Brazil will be produced with Colombian fruit El CEO del Grupo Açaí Kaa y director de Kaapuri Açaí en Colombia, Reinaldo Santos, participó como panelista y presentó datos que muestran el potencial de Colombia Rural producers are being encouraged to engage in açaí cultivation

Reinaldo Santos, CEO da companhia com sede em Belém, prevê lançar açaí em pó para o mercado comercial e o inovador Açaíbot

BELEM, PARá, BRAZIL, April 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Reinaldo Santos, CEO da Açaí Kaa , empresa sediada em Belém (PA), projeta um ano de 2025 marcado por avanços e reconhecimento para a companhia. Após um 2024 de destaque, que incluiu a conquista do Prêmio Agropará e uma palestra de grande impacto na Colômbia, Santos aposta na ampliação da exposição da empresa com a COP 30 e no lançamento de novos produtos, como o açaí em pó para o mercado comercial e um robô inovador capaz de colher açaí dez vezes mais rápido que os métodos tradicionais: o Açaibot, que entrará em produção em breve,Reconhecimento no Agropará 2024Em dezembro de 2024, a Açaí Kaa foi laureada com o Prêmio Agropará, promovido pela Revista Agropará e pelo Grupo RBA, em parceria com a Faepa (Federação da Agricultura do Estado do Pará). A premiação, que há uma década destaca as principais iniciativas do agronegócio na região, reconheceu o impacto positivo da tecnologia desenvolvida pela empresa.O projeto da Açaí Kaa se diferencia por sua abordagem sustentável e inovadora, focada na produção de açaí em pó com alta tecnologia, garantindo maior valor nutricional e redução do desperdício. "Estamos muito felizes, pois o setor agroindustrial reconheceu o potencial do nosso projeto, que alia inovação tecnológica e sustentabilidade", afirmou Santos. Ele também ressaltou o impacto social do projeto, que contribui para a segurança no trabalho e para a erradicação do trabalho infantil na colheita do açaí. "Nossa proposta evita que os coletores precisem subir nos pés de açaí e afasta crianças da cadeia produtiva, promovendo um ambiente mais seguro e profissionalizado", destacou.Expansão na Colômbia e destaque internacionalAlém do reconhecimento no Brasil, a Açaí Kaa também ganhou projeção internacional em 2024. Em dezembro, o CEO Reinaldo Santos participou como painelista em um evento realizado pela Embaixada do Brasil em Bogotá, na Colômbia, onde apresentou as perspectivas de crescimento do açaí no país vizinho. A iniciativa faz parte da parceria entre a Açaí Kaa e a Kaapuri Açaí, empresa fundada pelo grupo na Colômbia, em conjunto com as companhias Amapuri e Corpocampo.Durante sua palestra, Santos enfatizou o potencial da Colômbia para se tornar um dos grandes produtores mundiais de açaí, ao lado do Brasil. Atualmente, 1.400 famílias de agricultores, ex-combatentes e ribeirinhos estão envolvidas na cadeia produtiva do fruto no país, mas o potencial de expansão pode beneficiar até 200 mil famílias. "Podemos gerar um impacto social duradouro, com redução da pobreza e proteção ambiental. A inclusão poderia beneficiar, por exemplo, cerca de 50 mil mulheres", explicou o executivo.O evento contou com a presença de autoridades do governo brasileiro, como o Ministro de Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas, Márcio França, e o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, além de representantes da Natura e do Instituto Amazônico de Pesquisas Científicas (SINCHI).COP 30 e novas tecnologiasCom a realização da COP 30 em Belém, em 2025, a expectativa é que a Açaí Kaa ganhe ainda mais projeção, especialmente no debate sobre bioeconomia e sustentabilidade na Amazônia. Santos acredita que o evento será uma vitrine essencial para apresentar as soluções tecnológicas da empresa e fortalecer parcerias estratégicas.Entre as inovações que a companhia pretende apresentar está o AçaíBot, um robô de colheita desenvolvido para substituir a escalada manual dos coletores, aumentando a produtividade e reduzindo os riscos de acidentes. "Nosso objetivo é modernizar a produção do açaí, mantendo o compromisso com a segurança e a preservação ambiental", afirma Santos.Além do robô, a Açaí Kaa também está investindo na produção comercial do açaí em pó, visando ampliar o acesso ao produto tanto no Brasil quanto em mercados internacionais. Outro projeto em andamento é o aproveitamento do caroço do açaí para geração de energia limpa, substituindo fontes poluentes e ampliando o impacto ambiental positivo da cadeia produtiva."A COP 30 será uma oportunidade única para destacar como a tecnologia pode impulsionar a bioeconomia amazônica de forma inclusiva e sustentável", conclui Santos.Perspectivas para 2025Com um histórico de inovações e crescimento, a Açaí Kaa entra em 2025 com a expectativa de consolidar sua posição como referência no setor. A aposta na combinação entre tecnologia, impacto social e sustentabilidade promete transformar a cadeia produtiva do açaí e levar a bioeconomia amazônica para novos patamares.

