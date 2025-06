Trans-Balkan Corridor most important project for electricity transmission in region

Богосављевић-Бошковић је на првом Конгресу млекарства у Србији истакла да је држава свесна тога да млекарски сектор није у лакој позицији и да се суочава са бројним проблемима, али и чињенице да се са сличним проблемима сусрећу и млекари у многим другим економски и пољопривредно знатно развијенијим деловима света. Она је, истичући да снажне пољопривреде нема без јаког сточарства, нагласила да је заустављен тренд опадања броја млечних крава, и да је Србија у претходној години регостровала благи раст у сточарској производњи, броју млечних грла и производњи млека. То још није довољно, оценила је Богосављевић-Бошковић и изразила уверење да ће се заједничким снагама унапредити област млекарства, као изузетно важан сектор пољопривреде и привреде уопште. Према њеним речима, овакав вид састајања, где сви заинтересовани могу разменити своја мишљења и унапредити своје идеје, свакако је један од важних корака ка том циљу. Влада и ресорно министарство ће чврсто стајати на страни наших произвођача, трудећи се да својим мерама помогну сектору производње млека колико год је то могуће, поручила је она. Министарство је, како је подсетила, и поред изузетно рестриктивног буџета због свеобухватних мера штедње, успело да задржи премије за млеко на седам динара по литру, али и да подигне износе субвенција за приплодна млечна грла са 20.000 на 25.000 динара по грлу и уведе додатне категорије у тову које ће се субвенционисати. Богосављевић-Бошковић је указала на то да је циљ ојачати позицију на домаћем тржишту, али и наћи место на другим тржиштима, што се може постићи само подизањем квалитета, чиме повећавамо и ниво конкурентности. Искуства земаља које су то већ прошле и тренутно су успешније од нас могу бити добра полазна тачка, оценила је она и додала да се у процес унапређења производње морају укључити и научне институције које могу дати значајне смернице. Први конгрес млекарства у Србији одржан је на иницијативу Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (УН ФАО) и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), у сарадњи са Министарством пољопривреде и животне средине. Овај догађај окупио је најрелевантније учеснике у млекарском сектору земље, а настао је као резултат пројекта „Политички дијалог између јавних и приватних актера у сектору млека Србије“. Основни циљ конгреса јесте да омогући платформу за отворен и правовремени дијалог о бројним питањима у поменутом сектору, наводи се у саопштењу Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.