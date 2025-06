Congresso R-Evolução do Compliance em Angola reúne especialistas e premia empresas que se destacam em integridade

Premio Destaque a empresa Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEE) Congresso R-Evolução do Compliance em Angola 2 Congresso R-Evolução do Compliance em Angola - painel ANPG

Evento realizado em Luanda destaca a importância do compliance corporativo e reconhece boas práticas em empresas públicas e privadas.

ANGOLA, June 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Nos dias 27 e 28 de Maio de 2025, realizou-se a primeira edição do congresso R-Evolução do Compliance em Angola, uma iniciativa pioneira organizada pela PetroShore Compliance , que reuniu mais de 150 participantes entre profissionais do sector público, privado, académico e especialistas em integridade, ética e boa governação.O evento decorreu com grande êxito, oferecendo dois dias intensivos de debates, partilha de boas práticas, painéis temáticos e momentos de networking entre os principais actores da área de compliance em Angola. Entre os temas discutidos estiveram:Governação corporativa e ética empresarialCertificações internacionais como ISO 37301 e IRMACanais de denúncia e prevenção de riscosESG (ambiental, social e de governação)Combate ao branqueamento de capitaisGestão de riscos e auditoria internaEMPRESAS E PROJECTO FORAM RECONHECIDOS COM OS PRÉMIOS DE DESTAQUE EM COMPLIANCE 2025Um dos momentos mais aguardados do congresso foi a entrega dos Prémios de Destaque em Compliance 2025, iniciativa inédita que reconheceu empresas e projectos angolanos que têm demonstrado excelência na promoção da cultura de integridade e conformidade legal no país.Foram distinguidas entidades dos sectores público, privado e misto, bem como organizações da sociedade civil, que se destacaram por:Implementação de programas de complianceFormação de equipas internasAuditorias independentesCertificações reconhecidas internacionalmenteIniciativas inovadoras de integridadeAlém da visibilidade e prestígio, os premiados tornam-se casos de referência nacional, motivando outras entidades a adoptar padrões semelhantes.PARTICIPAÇÃO DE ESPECIALISTAS NACIONAIS E INTERNACIONAISO congresso contou com palestrantes de Angola, Brasil e Europa, representantes de órgãos reguladores, juristas, consultores e académicos com vasta experiência nas temáticas abordadas.Segundo a Dra. Andrea Moreno, CEO da PetroShore Compliance e organizadora do evento,“O compliance é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento sustentável do país. Não se trata apenas de cumprir a lei, mas de criar um ambiente empresarial ético, previsível e de confiança.”Todos os momentos do congresso foram registados em imagem e vídeo. A cobertura do evento, incluindo entrevistas, momentos da entrega dos prémios e galeria fotográfica será disponibilizada no site e redes sociais da PetroShore Compliance.Acompanhe através de:CONCLUSÃ0A realização do Congresso R-Evolução do Compliance em Angola representa um marco importante na construção de uma nova geração de líderes e organizações comprometidas com a ética e a transparência.O sucesso desta edição reforça a importância de eventos como este para o desenvolvimento institucional e empresarial do país, criando pontes entre teoria, prática e impacto real.

Congresso R-Evolução do Compliance em Angola | Dia 01 | Epic Sana | Maio 2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.