PetroShore Lança sua AMLTool: A Solução tecnológica para o cumprimento da regulamentação sobre o Lavagem de Dinheiro

ANGOLA, January 29, 2025 / EINPresswire.com / -- A PetroShore, líder em consultoria em conformidade normativa, anuncia o lançamento de sua inovadora AMLTool, uma solução tecnológica avançada projetada para ajudar as empresas a cumprir as regulamentações internacionais de lavagem de dinheiro (AML).Em um contexto onde a regulamentação sobre lavagem de dinheiro se torna cada vez mais rigorosa e as consequências legais mais graves, as empresas devem adotar medidas eficazes para se proteger. A solução AMLTool da PetroShore oferece uma solução integrada para identificar, prevenir e gerenciar os riscos associados à lavagem de dinheiro, garantindo o cumprimento das regulamentações locais e internacionais de forma simples e eficiente.Benefícios Principais da nossa solução AMLTool da PetroShore1. Cumprimento Normativo EficienteAMLTool facilita o cumprimento das leis e regulamentações internacionais sobre lavagem de dinheiro. Com seu uso, as empresas podem evitar sanções severas derivadas de não cumprir com as regulamentações financeiras locais e internacionais.2. Monitoramento e Detecção de Atividades SuspeitasPermite às empresas monitorar transações e atividades suspeitas, ajudando a detectar precocemente padrões relacionados à lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Esta detecção precoce minimiza riscos financeiros e reputacionais.3. Automatização e Redução de ErrosPor meio da automatização dos processos de verificação de clientes e avaliação de riscos, AMLTool reduz a carga operacional, aumentando a eficiência e precisão no processo de conformidade, ao mesmo tempo que diminui os erros humanos.4. Integração de Soluções KYC (Conheça Seu Cliente)Incorpora soluções de verificação de clientes, permitindo às empresas garantir que estão trabalhando com clientes legítimos, verificando sua identidade, antecedentes e riscos associados.5. Geração de Relatórios DetalhadosGera relatórios detalhados e facilmente auditáveis que facilitam o cumprimento e permitem às empresas manter registros transparentes para auditorias internas e externas.Para Quem a solução AMLTool é Dirigida?AMLTool é projetada para empresas de diversos setores, especialmente aquelas que lidam com grandes volumes de transações financeiras ou que estão expostas a riscos elevados, como:• Bancos e Instituições Financeiras• Instituições Financeiras Não Bancárias• Empresas de Seguros• Empresas de Serviços de Pagamento• Empresas de Consultoria Jurídica e Consultoria Financeira• Comércio Internacional e Empresas de Transações de Alto Volume• Setor Imobiliário e Empresas de Compra/Venda de BensEsse tipo de ferramenta é essencial para empresas que operam em setores altamente regulados ou internacionais, onde o risco de envolvimento em atividades ilícitas é maior.Um Passo à Frente em Conformidade e SegurançaA PetroShore, com mais de 20 anos de experiência no setor de conformidade normativa e com 12.500 casos de sucesso, desenvolveu AMLTool para ajudar as empresas a se protegerem dos riscos associados à lavagem de dinheiro e fraudes financeiras, oferecendo uma solução tecnológica avançada e adaptada às necessidades de cada cliente.AMLTool faz parte do compromisso contínuo da Petroshore de fornecer às empresas as ferramentas necessárias para operar de maneira ética, eficiente e em conformidade com as regulamentações internacionais mais exigentes.Sobre a PetroShoreA PetroShore é uma empresa líder em consultoria e formação em conformidade normativa e gestão de riscos, especializada em ajudar empresas a criar uma cultura de transparência e responsabilidade. Com ampla experiência na implementação de soluções personalizadas, a Petroshore ajuda empresas a cumprir as regulamentações internacionais e a proteger sua reputação.Para mais informações sobre AMLTool e como ela pode ajudar sua empresa, visite www.amltoolpro.com

