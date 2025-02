PetroShore fortalece a sua posição na 'Mining Indaba 2025' como consultora especializada

Compromisso da PetroShore com a IRMA

ANGOLA, February 25, 2025 / EINPresswire.com / -- No decorrer do evento, Mining Indaba 2025, a feira mais influente do mundo no setor de mineração para o continente Africano, a PetroShore reafirmou a importância da mineração responsável e das normas internacionais, especificamente da IRMA (Iniciativa para a Garantia da Mineração Responsável), como uma iniciativa chave para o futuro da mineração responsável.Conduzidos pelo orgulho de sermos a empresa consultora eleita para a implementação das normas ISO 9001, 14001, 37301 e 45001 na Sociedade Mineira do Luele, a mais proeminente mina de diamantes do mundo, a PetroShore vê com otimismo a tendência de implementação de estruturas para práticas sustentáveis nos setores de mineração.Compromisso da PetroShore com a IRMARecentemente, a PetroShore foi aprovada como membro da IRMA, reforçando o seu compromisso com um futuro sustentável para as operações de mineração. O Padrão da IRMA permite que as empresas de mineração demonstrem o seu compromisso com a sustentabilidade, o respeito às comunidades locais e com a proteção ambiental, em um progresso contínuo de melhoria e compromisso público — fatores cada vez mais valorizados por investidores, empresas compradoras e organizações internacionais em todo o mundo. Com a sua equipe de especialistas, a PetroShore oferece suporte abrangente para a adoção deste Padrão, apoiando as empresas de mineração a aprimorar as suas práticas num mercado global.Uma plataforma chave para o desenvolvimento do setorO sucesso da Mining Indaba 2025 destacou a importância desse evento como um local fundamental para se discutirem os maiores desafios e oportunidades do setor de mineração em África, o principal continente de produção mineira. O compromisso da PetroShore em fornecer um canal viável para que as empresas de mineração alcancem a implementação de padrões de excelência da indústria, tais como a IRMA, não apenas agrega valor estratégico à indústria de mineração, mas também assegura um futuro mais sustentável para os anos vindouros.Com mais de 50 reuniões realizadas durante o evento, a PetroShore continua a firmar-se como a Consultora preferida na área de conformidade regulatória e gestão de riscos dentro do setor de mineração.Sobre a PetroShoreCom uma sólida experiência em conformidade regulatória, gestão de riscos e consultoria em ESG, a PetroShore é o parceiro ideal para implementar os mais elevados padrões internacionais, como a ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37301, IRMA e RJC. A sua equipa multilíngue e a abordagem personalizada tornam a empresa um aliado estratégico para organizações e minas que desejam operar com segurança, sustentabilidade e transparência.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.