TAGTHAi ชวนคนไทยไปสัมผัสเสน่ห์สมุทรสงครามแบบ Unseen หนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

จังหวัดสมุทรสงคราม จับมือ TAGTHAi ชวนคนไทยไปสัมผัสเสน่ห์ท้องถิ่นของสมุทรสงครามอีกแบบ Unseen หนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

BANGKOK, BANGKOK, THAILAND, June 10, 2025 / EINPresswire.com / -- 10 มิถุนายน 2568 – จังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิชัยพัฒนา และอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) ร่วมกับ TAGTHAi องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ผนึกกำลังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของเมืองน่าเที่ยว เปิดตัว TAGTHAi Samut Songkhram Pass ชวนคนไทยยุคดิจิทัล ชะลอความเร่งรีบในชีวิตประจำวัน แล้วกลับไปสัมผัสเสน่ห์ท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามอีกครั้งแบบ Unseen เที่ยวไทยได้ไม่ซ้ำใคร สนุกครบทั้งวัฒนธรรม วิถีชุมชน และกิจกรรมร่วมสมัยนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึงความโดดเด่นของจังหวัดสมุทรสงครามว่า มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยความเป็น 'เมืองสามน้ำ' น้ำเค็ม น้ำจืด น้ำกร่อย มาบรรจบ ทำให้มีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ มีวิถีชีวิตริมน้ำที่หลากหลาย การทำสวนผักผลไม้ จนมีผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้อย่าง ส้มโอขาวใหญ่ ลิ้นจี่ค่อม มะกรูดหวาน ใบชะคราม การทำประมงพื้นบ้าน และการค้าขายในตลาดน้ำ นอกจากนี้ ยังมีวัดและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกมากมายที่มีความเป็นมานับตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งการรวมตัวกันของผู้ประกอบการครั้งนี้ จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์แบบ Unseen เที่ยวสมุทรสงครามได้แตกต่างออกไปจากเดิม“จังหวัดสมุทรสงครามมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยว การร่วมมือกับ TAGTHAi องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทยระดับประเทศครั้งนี้ จะทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดฯ เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้กว้างขึ้น และ ‘Samut Songkhram Pass’ ถือเป็นโครงการนำร่องที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นมีช่องทางเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ได้มากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ให้ก้าวหน้าและเป็นต้นแบบที่ดีของการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล”นางสาวกนกวรรณ บุญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยี บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (TAGTHAi) เผยถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การทำงานของ TAGTHAi ที่มุ่งเป้าทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทยของประเทศ โดยตั้งใจให้ จ.สมุทรสงคราม เป็นโมเดลของการร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองและเศรษฐกิจในชุมชน ผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ออกแบบประสบการณ์เที่ยวในพื้นที่รูปแบบใหม่ นำร่องให้ผู้ประกอบการในแต่ละชุมชนได้ริเริ่มปรับตัวเองให้ทันต่อรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปในโลกยุคดิจิทัล เพิ่มช่องทางให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงร้านค้า บริการ และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจได้สะดวกขึ้น ตอบโจทย์ได้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่โหยหาการพักผ่อนสบายๆ ระยะสั้นๆ ไม่เร่งรีบเหมือนที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน แต่ยังเที่ยวสนุกได้ครบทุกความต้องการ“TAGTHAi มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน การทำงานครั้งนี้ เราได้ประสานงานกับกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และรวบรวมร้านค้า ร้านอาหาร และกิจกรรมต่างๆ เข้ามาอยู่ใน 'Pass' เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนเที่ยวได้ตามใจชอบ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อสารด้วยคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนเที่ยว และกำลังมองหากิจกรรมที่สร้างความประทับใจ ที่สามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียได้ ดังนั้น การออกแบบ ‘Pass’ นี้จึงเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว สามารถวางแผนเที่ยวได้เองจากกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การล่องเรือชมหิ่งห้อย การพายซับบอร์ด การนวดแผนไทยบนเรือ และการไปชิมเมนูเด็ดร้านดังของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ใน Pass เดียว ให้คนไทยสามารถไปเที่ยวได้ตามคอนเซ็ปต์ ทักทายสมุทรสงคราม เที่ยวแบบ unseen เต็มอิ่มทั้งความสนุกและความสะดวกไปกับ TAGTHAi”TAGTHAi Samut Songkhram Pass พร้อมมอบประสบการณ์เที่ยวแบบ Unseen ให้คนไทยเที่ยวได้ประทับใจไม่ซ้ำใคร ในราคาสุดคุ้มเพียง 990 บาท เต็มอิ่มกับร้านอาหารและกิจกรรมหลากหลาย นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ www.tagthai.com หรือดาวน์โหลด TAGTHAi แอปพลิเคชั่นได้ทั้ง App Store และ Play Store สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. +66 2-079-6069

